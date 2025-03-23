https://ria.ru/20250323/serbiya-2006735227.html
Вулин ждет хороших последствий от сворачивания программ USAID в Сербии
Вулин ждет хороших последствий от сворачивания программ USAID в Сербии - РИА Новости, 23.03.2025
Вулин ждет хороших последствий от сворачивания программ USAID в Сербии
Прекращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) пока не отразилось на активности протестующих в Сербии, деньги уже выделены и... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T04:10:00+03:00
2025-03-23T04:10:00+03:00
2025-03-23T04:10:00+03:00
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александр вулин
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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Прекращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) пока не отразилось на активности протестующих в Сербии, деньги уже выделены и осваиваются, заявил РИА Новости сербский вице-премьер Александр Вулин, добавив, что в целом ждет от сворачивания программ агентства хороших последствий. "Результат (от прекращения финансирования USAID - ред.) будет в долгосрочной перспективе. Краткосрочно его нет, потому что эти деньги уже выделены и распространены и они делают то, за что им заплатили. Но сам сигнал о том, что этого больше не будет, ведет к очень хорошим последствиям", - сказал Вулин. Ранее он заявил, что только с начала 2025 года USAID выделило для Сербии свыше 40 миллионов долларов. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США официально закрывают 83% программ USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США.
https://ria.ru/20250320/serbija-2006335251.html
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сербия, сша, александр вулин, марко рубио, агентство по международному развитию сша, беспорядки в белграде
Сербия, США, Александр Вулин, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США, Беспорядки в Белграде
Вулин ждет хороших последствий от сворачивания программ USAID в Сербии
Вулин: сворачивание программ USAID в Сербии ведет к очень хорошим последствиям