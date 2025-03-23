https://ria.ru/20250323/rozysk-2006778790.html

Экс-главу УСБ ГУМВД по Петербургу объявили в розыск

Экс-главу УСБ ГУМВД по Петербургу объявили в розыск - РИА Новости, 23.03.2025

Экс-главу УСБ ГУМВД по Петербургу объявили в розыск

Бывший начальник управление собственной безопасности (УСБ) ГУМВД по Петербургу и Ленобласти Алексей Васильев объявлен в розыск по обвинению во взятке, сообщает... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:44:00+03:00

2025-03-23T14:44:00+03:00

2025-03-23T14:44:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

ленинградская область

алексей васильев

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Бывший начальник управление собственной безопасности (УСБ) ГУМВД по Петербургу и Ленобласти Алексей Васильев объявлен в розыск по обвинению во взятке, сообщает информационный центр СК РФ. "В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по ст. 290 (получение взятки) УК РФ, он объявлен в розыск", - сообщает пресс-центр. Уточняется, что в интернете сообщается о противоправной деятельности бывшего начальника УСБ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Васильева. В частности, указывается на его причастность к организации незаконного пребывания мигрантов на территории Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности. При этом в настоящее время мужчина скрывается от правоохранительных органов. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученной в публичном пространстве информации. Кроме того, передать уголовное дело для дальнейшего расследования в ГСУ СК России.

https://ria.ru/20250312/sk-2004519140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, алексей васильев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)