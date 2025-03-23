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Экс-главу УСБ ГУМВД по Петербургу объявили в розыск - РИА Новости, 23.03.2025
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14:44 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/rozysk-2006778790.html
Экс-главу УСБ ГУМВД по Петербургу объявили в розыск
Экс-главу УСБ ГУМВД по Петербургу объявили в розыск - РИА Новости, 23.03.2025
Экс-главу УСБ ГУМВД по Петербургу объявили в розыск
Бывший начальник управление собственной безопасности (УСБ) ГУМВД по Петербургу и Ленобласти Алексей Васильев объявлен в розыск по обвинению во взятке, сообщает... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:44:00+03:00
2025-03-23T14:44:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
алексей васильев
александр бастрыкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Бывший начальник управление собственной безопасности (УСБ) ГУМВД по Петербургу и Ленобласти Алексей Васильев объявлен в розыск по обвинению во взятке, сообщает информационный центр СК РФ. "В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по ст. 290 (получение взятки) УК РФ, он объявлен в розыск", - сообщает пресс-центр. Уточняется, что в интернете сообщается о противоправной деятельности бывшего начальника УСБ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Васильева. В частности, указывается на его причастность к организации незаконного пребывания мигрантов на территории Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности. При этом в настоящее время мужчина скрывается от правоохранительных органов. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученной в публичном пространстве информации. Кроме того, передать уголовное дело для дальнейшего расследования в ГСУ СК России.
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, алексей васильев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Алексей Васильев, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главу УСБ ГУМВД по Петербургу объявили в розыск

Экс-главу УСБ МВД Петербурга Васильева объявили в розыск по обвинению во взятке

© Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУ входа в здание Следственного комитета РФ
У входа в здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Бывший начальник управление собственной безопасности (УСБ) ГУМВД по Петербургу и Ленобласти Алексей Васильев объявлен в розыск по обвинению во взятке, сообщает информационный центр СК РФ.
"В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по ст. 290 (получение взятки) УК РФ, он объявлен в розыск", - сообщает пресс-центр.
Уточняется, что в интернете сообщается о противоправной деятельности бывшего начальника УСБ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Васильева. В частности, указывается на его причастность к организации незаконного пребывания мигрантов на территории Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности. При этом в настоящее время мужчина скрывается от правоохранительных органов.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученной в публичном пространстве информации. Кроме того, передать уголовное дело для дальнейшего расследования в ГСУ СК России.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьАлексей ВасильевАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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