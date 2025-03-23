https://ria.ru/20250323/riski-2006744900.html

Россиян предупредили о новой опасности через общественный Wi-Fi

Россиян предупредили о новой опасности через общественный Wi-Fi - РИА Новости, 23.03.2025

Россиян предупредили о новой опасности через общественный Wi-Fi

МВД предупредило о рисках использования общественного Wi-Fi и зарядных устройств, пишет Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T08:56:00+03:00

2025-03-23T08:56:00+03:00

2025-03-23T08:56:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. МВД предупредило о рисках использования общественного Wi-Fi и зарядных устройств, пишет Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Работая в них, желательно не вводить пароли доступа, логины и какие-то номера", — говорится в публикации. Кроме того, при использовании общедоступной сети нужно отключить функцию "Общий доступ к файлам и принтерам" и использовать только защищенное соединение через HTTPS, а не HTTP. Так же в смартфоне стоит отключить функцию автоматического подключения к общественному Wi-Fi. Ведомство напоминает, что есть определенные риски и при использовании зарядного устройства в общественных местах. "Через USB-разъем можно скачать любую информацию или установить вредоносное ПО", — указывается в материале. Чтобы себя обезопасить, нужно пользоваться собственным проводом и подключаться к электрической розетке, также стоит использовать специальный USB-кабель, предназначенный только для зарядки устройства. Если же все-таки необходимо зарядить телефон в общественном месте, то нужно делать это в крупных торговых центрах, на вокзалах или в аэропортах. При этом устройство нужно выключить, говорится в публикации.

https://ria.ru/20250320/scheta-2006281070.html

https://ria.ru/20250312/gosuslugi-2004482191.html

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общество, технологии, россия