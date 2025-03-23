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В Кремле объяснили выбор телефонной связи для разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
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12:32 23.03.2025 (обновлено: 12:33 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/razgovor-2006763951.html
В Кремле объяснили выбор телефонной связи для разговора Путина и Трампа
В Кремле объяснили выбор телефонной связи для разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
В Кремле объяснили выбор телефонной связи для разговора Путина и Трампа
Выбор в пользу телефонной связи для разговора, вместо видеомоста, – это личное решение президентов России и США, сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:32:00+03:00
2025-03-23T12:33:00+03:00
политика
россия
сша
дмитрий песков
павел зарубин
владимир путин
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Выбор в пользу телефонной связи для разговора, вместо видеомоста, – это личное решение президентов России и США, сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. "Это личное решение двух президентов", - ответил Песков журналисту Павлу Зарубину на вопрос, почему для диалога лидеров используется телефонная связь, а не видеомост. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.
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политика, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Кремле объяснили выбор телефонной связи для разговора Путина и Трампа

Песков назвал выбор телефонной связь для разговора решением Путина и Трампа

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Выбор в пользу телефонной связи для разговора, вместо видеомоста, – это личное решение президентов России и США, сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
"Это личное решение двух президентов", - ответил Песков журналисту Павлу Зарубину на вопрос, почему для диалога лидеров используется телефонная связь, а не видеомост. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
ПолитикаРоссияСШАДмитрий ПесковПавел ЗарубинВладимир ПутинТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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