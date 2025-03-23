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В Кремле объяснили выбор телефонной связи для разговора Путина и Трампа
В Кремле объяснили выбор телефонной связи для разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
В Кремле объяснили выбор телефонной связи для разговора Путина и Трампа
Выбор в пользу телефонной связи для разговора, вместо видеомоста, – это личное решение президентов России и США, сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:32:00+03:00
2025-03-23T12:32:00+03:00
2025-03-23T12:33:00+03:00
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владимир путин
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Выбор в пользу телефонной связи для разговора, вместо видеомоста, – это личное решение президентов России и США, сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. "Это личное решение двух президентов", - ответил Песков журналисту Павлу Зарубину на вопрос, почему для диалога лидеров используется телефонная связь, а не видеомост. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Кремле объяснили выбор телефонной связи для разговора Путина и Трампа
Песков назвал выбор телефонной связь для разговора решением Путина и Трампа