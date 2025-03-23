https://ria.ru/20250323/razgovor-2006763951.html

В Кремле объяснили выбор телефонной связи для разговора Путина и Трампа

В Кремле объяснили выбор телефонной связи для разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025

В Кремле объяснили выбор телефонной связи для разговора Путина и Трампа

Выбор в пользу телефонной связи для разговора, вместо видеомоста, – это личное решение президентов России и США, сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:32:00+03:00

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политика

россия

сша

дмитрий песков

павел зарубин

владимир путин

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Выбор в пользу телефонной связи для разговора, вместо видеомоста, – это личное решение президентов России и США, сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. "Это личное решение двух президентов", - ответил Песков журналисту Павлу Зарубину на вопрос, почему для диалога лидеров используется телефонная связь, а не видеомост. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

россия

сша

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Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)