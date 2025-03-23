https://ria.ru/20250323/razgovor-2006762477.html

В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух

В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух - РИА Новости, 23.03.2025

В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что телефонных разговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа было больше... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:22:00+03:00

2025-03-23T12:22:00+03:00

2025-03-23T14:05:00+03:00

политика

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что телефонных разговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа было больше двух за последние несколько недель, об этом представитель Кремля заявил в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину."Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать", — сказал он.Так Песков ответил на вопрос, сколько было разговоров лидеров, так как из-за высказываний американского президента за последние несколько недель возникает вывод, что они созванивались с Путиным больше двух раз.Представитель Кремля добавил, что телефонное общение двух лидеров проходит в абсолютно доверительной, откровенной и конструктивной рабочей атмосфере. Он также уточнил, что во время разговора с Трампом на этой неделе Путин снова был один."В целом если взять время, включая перевод, это длилось около двух часов. И действительно, по продолжительности это был, наверное, один из самых длинных по времени разговоров двух глав государств", — отметил Песков.Он также назвал беседу между лидерами еще одним шагом к их личной встрече, но подчеркнул, что такой саммит должен быть должным образом подготовлен и необходимо сначала провести непростые технические переговоры. Как уточнил представитель Кремля, делегации России и США встретятся в понедельник в Эр-Рияде, чтобы начать этот сложный процесс."После того как уже появятся конкретные наработки, совместные понимания, договоренности, уже тогда президенты будут в более конкретном плане говорить о перспективах своей встречи", — отметил Песков.Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер также положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личного саммита.

https://ria.ru/20250323/trump-2006753197.html

https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006618743.html

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)