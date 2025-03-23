В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух
Песков не исключил, что телефонных разговоров Путина и Трампа было больше двух
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что телефонных разговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа было больше двух за последние несколько недель, об этом представитель Кремля заявил в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
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"Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать", — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что телефонное общение двух лидеров проходит в абсолютно доверительной, откровенной и конструктивной рабочей атмосфере. Он также уточнил, что во время разговора с Трампом на этой неделе Путин снова был один.
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"В целом если взять время, включая перевод, это длилось около двух часов. И действительно, по продолжительности это был, наверное, один из самых длинных по времени разговоров двух глав государств", — отметил Песков.
Он также назвал беседу между лидерами еще одним шагом к их личной встрече, но подчеркнул, что такой саммит должен быть должным образом подготовлен и необходимо сначала провести непростые технические переговоры.
Как уточнил представитель Кремля, делегации России и США встретятся в понедельник в Эр-Рияде, чтобы начать этот сложный процесс.
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"После того как уже появятся конкретные наработки, совместные понимания, договоренности, уже тогда президенты будут в более конкретном плане говорить о перспективах своей встречи", — отметил Песков.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер также положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
До этого главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личного саммита.
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