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В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух - РИА Новости, 23.03.2025
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12:22 23.03.2025 (обновлено: 14:05 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/razgovor-2006762477.html
В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух
В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух - РИА Новости, 23.03.2025
В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что телефонных разговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа было больше... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:22:00+03:00
2025-03-23T14:05:00+03:00
политика
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что телефонных разговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа было больше двух за последние несколько недель, об этом представитель Кремля заявил в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину."Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать", — сказал он.Так Песков ответил на вопрос, сколько было разговоров лидеров, так как из-за высказываний американского президента за последние несколько недель возникает вывод, что они созванивались с Путиным больше двух раз.Представитель Кремля добавил, что телефонное общение двух лидеров проходит в абсолютно доверительной, откровенной и конструктивной рабочей атмосфере. Он также уточнил, что во время разговора с Трампом на этой неделе Путин снова был один.&quot;В целом если взять время, включая перевод, это длилось около двух часов. И действительно, по продолжительности это был, наверное, один из самых длинных по времени разговоров двух глав государств&quot;, — отметил Песков.Он также назвал беседу между лидерами еще одним шагом к их личной встрече, но подчеркнул, что такой саммит должен быть должным образом подготовлен и необходимо сначала провести непростые технические переговоры. Как уточнил представитель Кремля, делегации России и США встретятся в понедельник в Эр-Рияде, чтобы начать этот сложный процесс.&quot;После того как уже появятся конкретные наработки, совместные понимания, договоренности, уже тогда президенты будут в более конкретном плане говорить о перспективах своей встречи&quot;, — отметил Песков.Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер также положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личного саммита.
https://ria.ru/20250323/trump-2006753197.html
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006618743.html
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух

Песков не исключил, что телефонных разговоров Путина и Трампа было больше двух

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что телефонных разговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа было больше двух за последние несколько недель, об этом представитель Кремля заявил в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
«
"Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать", — сказал он.
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Так Песков ответил на вопрос, сколько было разговоров лидеров, так как из-за высказываний американского президента за последние несколько недель возникает вывод, что они созванивались с Путиным больше двух раз.
Представитель Кремля добавил, что телефонное общение двух лидеров проходит в абсолютно доверительной, откровенной и конструктивной рабочей атмосфере. Он также уточнил, что во время разговора с Трампом на этой неделе Путин снова был один.
«

"В целом если взять время, включая перевод, это длилось около двух часов. И действительно, по продолжительности это был, наверное, один из самых длинных по времени разговоров двух глав государств", — отметил Песков.

Он также назвал беседу между лидерами еще одним шагом к их личной встрече, но подчеркнул, что такой саммит должен быть должным образом подготовлен и необходимо сначала провести непростые технические переговоры.
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Как уточнил представитель Кремля, делегации России и США встретятся в понедельник в Эр-Рияде, чтобы начать этот сложный процесс.
«

"После того как уже появятся конкретные наработки, совместные понимания, договоренности, уже тогда президенты будут в более конкретном плане говорить о перспективах своей встречи", — отметил Песков.

Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер также положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
До этого главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личного саммита.
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19 марта, 11:58
 
ПолитикаРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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