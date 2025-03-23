https://ria.ru/20250323/puteshestviya-2006417968.html

Что помогло пенсионерке в одиночку выжить на острове таинственного народа

Что помогло пенсионерке в одиночку выжить на острове таинственного народа - РИА Новости, 23.03.2025

Что помогло пенсионерке в одиночку выжить на острове таинственного народа

Знаменитая фраза "В старости мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали" абсолютно не относится к Иде Пфейффер. Особенно ее вторая РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T08:20:00+03:00

2025-03-23T08:20:00+03:00

2025-03-23T08:20:00+03:00

вена

палестина

египет

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Знаменитая фраза "В старости мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали" абсолютно не относится к Иде Пфейффер. Особенно ее вторая часть про путешествия.Эта хрупкая на вид женщина, уже будучи в преклонном возрасте, дважды самостоятельно совершила кругосветные путешествия. Она проплыла более 240 000 км по морю и прошла около 32 000 км по суше, побывав в странах, где никогда не ступала нога европейца.Первое путешествиеИда родилась в 1797 в Вене в семье богатого торговца по имени Рейер. Будучи ребенком предпочитала более практичную мужскую одежду и обожала занятия спортом, к которым ее пристрастил отец.Первое большое путешествие с родителями она совершила в Палестину и Египет, когда ей было всего пять лет. Поездка так потрясла маленькую девочку, что впечатления от этого опыта остались с ней на всю жизнь.Ей захотелось странствовать по разным странам, испытывая головокружительные приключения. И она сумела реализовать свою мечту, правда, в уже в зрелом возрасте.Оттуда никто не возвращался живымИде уже исполнилось 45, она вырастила двоих сыновей, похоронила мужа и только когда дети стали жить отдельно, вспомнила о своих юношеских мечтах.Наплевав на приличия - женщинам в то время возбранялось путешествовать в одиночестве - она села на корабль в 1842 году, идущий в Константинополь, и с тех пор почти не останавливалась. В недолгие перерывы Ида пишет книги о своих приключениях, чтобы собрать денег на новые поездки по миру.Нужно заметить, что Ида была стеснена в средствах, она экономила на всем, старалась прибиться к группам других туристов или вовсе упросить какого-нибудь доброго капитана взять ее на судно бесплатно.Ида была невероятно смелой и упорной. Одна, безо всякой охраны, практически без денег, она могла отправиться в места, откуда живым никто не возвращался.Там, где жили людоедыВ 1851 году, уже став бабушкой, Ида отправляется во второе, самое опасное свое путешествие, также вокруг света. Она посещает дикие и опасные в те времена места – Борнео, Яву, Суматру. Путешественнице хотелось побывать там, где до нее не бывали европейцы.На Борнео она знакомится с кровожадным племенем даяков, с которыми ей удается найти общий язык, и Ида с интересом изучила сушеные черепа врагов, которыми перед ней любезно похвастались туземцы.На Суматре путешественница посещает территории племени батаков - каннибалов известных своим жестоким нравом.Иду даже пробовали отговорить от поездки, так как в 1835 году батаки убили и съели двух миссионеров. Но гордая женщина осталась непреклонна и дважды чуть за это не поплатилась.Первый раз женщине получилось "отшутиться", когда несколько дикарей окружили нашу путешественницу, намереваясь ее попробовать на вкус, она на смеси малайского, и языка жестов объяснила: "Воины вряд ли захотят ее убивать и кушать, потому что она старая женщина, а мясо у нее жесткое и невкусное!"Дикари в ответ рассмеялись и отпустили Иду. Однако от другой группы дикарей ей пришлось буквально убегать, "сверкая пятками". Позже в книге она даст ценный совет: "если юмор не помогает, беги".Странная еда и местные жителиПобывала Ида и в Бразилии, от которой у нее сложилось двоякое впечатление. Красивая природа, но полно надоедливых насекомых - от комаров до песчаных блох и гигантских муравьев. Еда там Иде тоже не нравилась: молоко водянистое, а мясо сухое.В Китае ее сильно поразил внешний вид местных жителей. Мужчины брили головы, за исключением небольшого участка на затылке, где волосы были сплетены в косицу.Женщины же зачесывали волосы от лба назад и укладывали в причудливые жгуты. Однако еще больше Иду шокировали ступни китаянок, которые из-за обычая бинтования ног казались маленькими и изуродованными.В Ираке жертвой любопытства стала уже она сама: местные женщины столпились возле дома, где она проживала, в попытках разглядеть странную даму. Одна даже попыталась стянуть с головы Иды тюрбан.Во время странствий по миру Ида собирала растения, насекомых, моллюсков, минералы. Затем эти коллекции приобрели венский и берлинский музеи естествознания.История Иды Пфейффер нам показывает, что мечты могут сбываться в любом возрасте.

вена

палестина

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вена, палестина, египет