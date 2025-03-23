https://ria.ru/20250323/pozhar-2006799773.html

В Брянске загорелось торгово-офисное здание

В Брянске загорелось торгово-офисное здание - РИА Новости, 23.03.2025

В Брянске загорелось торгово-офисное здание

Пожар произошел на площади 400 квадратных метров в торгово-офисном здании во 2-м переулке Мичурина в Брянске, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:58:00+03:00

2025-03-23T16:58:00+03:00

2025-03-23T16:58:00+03:00

происшествия

брянск

россия

брянская область

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ТУЛА, 23 мар - РИА Новости. Пожар произошел на площади 400 квадратных метров в торгово-офисном здании во 2-м переулке Мичурина в Брянске, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. "В Брянске на 2-м переулке Мичурина в торгово-офисном здании мансардного типа горит кровля. На тушение привлечено 20 единиц техники: 12 АЦ и восемь единиц специальной техники… Пожар в Брянске локализован на 400 "квадратах", - говорится в сообщении. Уточняется, что эвакуированы 15 человек. Пострадавших нет. По данным пресс-службы ГУМЧС России по Брянской области на 14.35 мск, открытое горение ликвидировано.

https://ria.ru/20250323/ivanovo-2006785549.html

брянск

россия

брянская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, брянск, россия, брянская область