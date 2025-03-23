Рейтинг@Mail.ru
В Брянске загорелось торгово-офисное здание - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/pozhar-2006799773.html
В Брянске загорелось торгово-офисное здание
В Брянске загорелось торгово-офисное здание - РИА Новости, 23.03.2025
В Брянске загорелось торгово-офисное здание
Пожар произошел на площади 400 квадратных метров в торгово-офисном здании во 2-м переулке Мичурина в Брянске, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T16:58:00+03:00
2025-03-23T16:58:00+03:00
происшествия
брянск
россия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006799031_0:174:1280:894_1920x0_80_0_0_fd29a5c49df3429a0fabb81b36a71c42.jpg
ТУЛА, 23 мар - РИА Новости. Пожар произошел на площади 400 квадратных метров в торгово-офисном здании во 2-м переулке Мичурина в Брянске, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. "В Брянске на 2-м переулке Мичурина в торгово-офисном здании мансардного типа горит кровля. На тушение привлечено 20 единиц техники: 12 АЦ и восемь единиц специальной техники… Пожар в Брянске локализован на 400 "квадратах", - говорится в сообщении. Уточняется, что эвакуированы 15 человек. Пострадавших нет. По данным пресс-службы ГУМЧС России по Брянской области на 14.35 мск, открытое горение ликвидировано.
https://ria.ru/20250323/ivanovo-2006785549.html
брянск
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006799031_88:0:1280:894_1920x0_80_0_0_94a97508befc62690bbb487ebb84f45c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянск, россия, брянская область
Происшествия, Брянск, Россия, Брянская область
В Брянске загорелось торгово-офисное здание

В Брянске загорелось торгово-офисное здание на площади 400 квадратов

© Фото : ГУ МЧС России по Брянской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в торговно-офисном здании в Брянске
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в торговно-офисном здании в Брянске - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Брянской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в торговно-офисном здании в Брянске
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 23 мар - РИА Новости. Пожар произошел на площади 400 квадратных метров в торгово-офисном здании во 2-м переулке Мичурина в Брянске, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону.
Брянске на 2-м переулке Мичурина в торгово-офисном здании мансардного типа горит кровля. На тушение привлечено 20 единиц техники: 12 АЦ и восемь единиц специальной техники… Пожар в Брянске локализован на 400 "квадратах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эвакуированы 15 человек. Пострадавших нет.
По данным пресс-службы ГУМЧС России по Брянской области на 14.35 мск, открытое горение ликвидировано.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в здании продовольственного магазина в Иваново - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Появились подробности о погибшем при пожаре в магазине в Иваново
Вчера, 15:22
 
ПроисшествияБрянскРоссияБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала