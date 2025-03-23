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В Нефтекамске из горящего здания эвакуировали 265 человек - РИА Новости, 23.03.2025
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10:35 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/pozhar-2006752763.html
В Нефтекамске из горящего здания эвакуировали 265 человек
В Нефтекамске из горящего здания эвакуировали 265 человек - РИА Новости, 23.03.2025
В Нефтекамске из горящего здания эвакуировали 265 человек
Спасатели эвакуировали 265 человек из горящего здания центрального рынка в башкирском Нефтекамске, пострадавших нет, сообщает МЧС России в своем... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:35:00+03:00
2025-03-23T10:35:00+03:00
происшествия
нефтекамск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 23 мар - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 265 человек из горящего здания центрального рынка в башкирском Нефтекамске, пострадавших нет, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что произошел пожар в 4-х этажном здании центрального рынка в Нефтекамске. Открытое горение ликвидировано. "Из ТК "Центральный" в Нефтекамске эвакуированы 265 человек, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории",- сообщает МЧС России.
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происшествия, нефтекамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нефтекамск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нефтекамске из горящего здания эвакуировали 265 человек

МЧС: из горящего здания ТК "Центральный" в Нефтекамске эвакуировали 265 человек

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в магазине бытовой техники в Нефтекамске
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в магазине бытовой техники в Нефтекамске - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в магазине бытовой техники в Нефтекамске
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УФА, 23 мар - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 265 человек из горящего здания центрального рынка в башкирском Нефтекамске, пострадавших нет, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что произошел пожар в 4-х этажном здании центрального рынка в Нефтекамске. Открытое горение ликвидировано.
"Из ТК "Центральный" в Нефтекамске эвакуированы 265 человек, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории",- сообщает МЧС России.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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ПроисшествияНефтекамскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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