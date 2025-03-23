https://ria.ru/20250323/pozhar-2006747376.html

В Нефтекамске загорелся магазин в торговом комплексе

В Нефтекамске загорелся магазин в торговом комплексе - РИА Новости, 23.03.2025

В Нефтекамске загорелся магазин в торговом комплексе

МЧС России сообщило в Telegram-канале, что в Нефтекамске горит магазин в торговом комплексе, огонь быстро распространился по помещениям, силы привлечены по... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T10:00:00+03:00

2025-03-23T10:00:00+03:00

2025-03-23T10:13:00+03:00

нефтекамск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. МЧС России сообщило в Telegram-канале, что в Нефтекамске горит магазин в торговом комплексе, огонь быстро распространился по помещениям, силы привлечены по повышенному рангу, проведена эвакуация."Сотрудники МЧС России тушат пожар в Башкортостане. В Нефтекамске в магазине бытовой техники ТК "Центральный" началось горение. Огонь быстро распространился по другим помещениям... Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что силы и средства привлечены по повышенному рангу пожара, проведена эвакуация людей, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250323/pozhar-2006747092.html

нефтекамск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нефтекамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)