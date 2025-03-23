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В Нефтекамске загорелся магазин в торговом комплексе - РИА Новости, 23.03.2025
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10:00 23.03.2025 (обновлено: 10:13 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/pozhar-2006747376.html
В Нефтекамске загорелся магазин в торговом комплексе
В Нефтекамске загорелся магазин в торговом комплексе - РИА Новости, 23.03.2025
В Нефтекамске загорелся магазин в торговом комплексе
МЧС России сообщило в Telegram-канале, что в Нефтекамске горит магазин в торговом комплексе, огонь быстро распространился по помещениям, силы привлечены по... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:00:00+03:00
2025-03-23T10:13:00+03:00
нефтекамск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. МЧС России сообщило в Telegram-канале, что в Нефтекамске горит магазин в торговом комплексе, огонь быстро распространился по помещениям, силы привлечены по повышенному рангу, проведена эвакуация."Сотрудники МЧС России тушат пожар в Башкортостане. В Нефтекамске в магазине бытовой техники ТК "Центральный" началось горение. Огонь быстро распространился по другим помещениям... Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что силы и средства привлечены по повышенному рангу пожара, проведена эвакуация людей, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250323/pozhar-2006747092.html
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нефтекамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Нефтекамск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нефтекамске загорелся магазин в торговом комплексе

МЧС: в Нефтекамске эвакуировали торговый комплекс из-за пожара в магазине

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в магазине бытовой техники в Нефтекамске
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в магазине бытовой техники в Нефтекамске - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в магазине бытовой техники в Нефтекамске
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. МЧС России сообщило в Telegram-канале, что в Нефтекамске горит магазин в торговом комплексе, огонь быстро распространился по помещениям, силы привлечены по повышенному рангу, проведена эвакуация.
"Сотрудники МЧС России тушат пожар в Башкортостане. В Нефтекамске в магазине бытовой техники ТК "Центральный" началось горение. Огонь быстро распространился по другим помещениям... Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что силы и средства привлечены по повышенному рангу пожара, проведена эвакуация людей, пострадавших нет.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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НефтекамскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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