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В Иваново загорелся продовольственный магазин, один человек погиб - РИА Новости, 23.03.2025
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09:52 23.03.2025 (обновлено: 09:57 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/pozhar-2006747092.html
В Иваново загорелся продовольственный магазин, один человек погиб
В Иваново загорелся продовольственный магазин, один человек погиб - РИА Новости, 23.03.2025
В Иваново загорелся продовольственный магазин, один человек погиб
Здание продовольственного магазина горит в Иванове на площади 30 квадратных метров, погиб мужчина, сообщило в воскресенье ГУ МЧС региона. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T09:52:00+03:00
2025-03-23T09:57:00+03:00
происшествия
иваново
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Здание продовольственного магазина горит в Иванове на площади 30 квадратных метров, погиб мужчина, сообщило в воскресенье ГУ МЧС региона. "В настоящее время происходит горение здания продовольственного магазина по адресу: город Иваново, улица 2-я Отрадная… К сожалению, погиб мужчина в возрасте 53 лет", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте, предварительная площадь пожара составляет 30 квадратных метров.
https://ria.ru/20250312/pozhar-2004578386.html
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происшествия, иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иваново, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иваново загорелся продовольственный магазин, один человек погиб

В Иваново мужчина погиб при пожаре в здании продовольственного магазина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РЯЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Здание продовольственного магазина горит в Иванове на площади 30 квадратных метров, погиб мужчина, сообщило в воскресенье ГУ МЧС региона.
"В настоящее время происходит горение здания продовольственного магазина по адресу: город Иваново, улица 2-я Отрадная… К сожалению, погиб мужчина в возрасте 53 лет", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС.
Пожарно-спасательные подразделения работают на месте, предварительная площадь пожара составляет 30 квадратных метров.
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ПроисшествияИвановоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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