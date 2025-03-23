https://ria.ru/20250323/pozhar-2006747092.html

В Иваново загорелся продовольственный магазин, один человек погиб

В Иваново загорелся продовольственный магазин, один человек погиб - РИА Новости, 23.03.2025

В Иваново загорелся продовольственный магазин, один человек погиб

Здание продовольственного магазина горит в Иванове на площади 30 квадратных метров, погиб мужчина, сообщило в воскресенье ГУ МЧС региона. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T09:52:00+03:00

2025-03-23T09:52:00+03:00

2025-03-23T09:57:00+03:00

происшествия

иваново

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Здание продовольственного магазина горит в Иванове на площади 30 квадратных метров, погиб мужчина, сообщило в воскресенье ГУ МЧС региона. "В настоящее время происходит горение здания продовольственного магазина по адресу: город Иваново, улица 2-я Отрадная… К сожалению, погиб мужчина в возрасте 53 лет", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте, предварительная площадь пожара составляет 30 квадратных метров.

https://ria.ru/20250312/pozhar-2004578386.html

иваново

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Ольга Фомченкова

происшествия, иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)