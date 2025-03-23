https://ria.ru/20250323/politsija-2006816941.html

Полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против митингующих

Полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против митингующих - РИА Новости, 23.03.2025

Полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против митингующих

В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ против участников очередной акции в поддержку арестованного мэра города Экрема Имамоглу, передает корреспондент... РИА Новости, 23.03.2025

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СТАМБУЛ, 23 мар — РИА Новости. В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ против участников очередной акции в поддержку арестованного мэра города Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости. Митингующие собираются в парке Сарачхане и на площади перед мэрией. К протестам вновь призвала основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР). В воскресенье манифестантов собралось больше, чем днем ранее. Полиция заранее забаррикадировала акведук, который ведет на проспект Ататюрка, куда могут попытаться прорваться участники акции. Большинство пришедших ведут себя мирно, размахивают флагами и выкрикивают лозунги у трибуны. При этом некоторые бросают в полицейских бутылки и петарды. Против них силовики применили слезоточивый газ. Дело мэра СтамбулаИмамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей. Стамбульский университет, со своей стороны, ранее аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.Аннулирование диплома препятствует выдвижению градоначальника на пост президента, потому что турецкая конституция позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с полным высшим образованием.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.

https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006736555.html

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Акция в Стамбуле в поддержку арестованного мэра города Имамоглу Полиция в Стамбуле применяет слезоточивый газ против участников очередной акции в поддержку арестованного мэра города Имамоглу, передаёт корреспондент РИА Новости. Жители Стамбула собираются в парке Сарачхане, в воскресенье участников пришло больше, чем днём ранее. Большинство пришедших ведут себя мирно, но некоторые бросают в полицейских бутылки и фейерверки. Против них полиция и применила слезоточивый газ. 2025-03-23T20:11 true PT0M19S

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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, северный кипр