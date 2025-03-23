https://ria.ru/20250323/peskov-2006783143.html
В Кремле рассказали о переговорах по возобновлению черноморской инициативы
В Кремле рассказали о переговорах по возобновлению черноморской инициативы - РИА Новости, 23.03.2025
В Кремле рассказали о переговорах по возобновлению черноморской инициативы
Переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:05:00+03:00
2025-03-23T15:05:00+03:00
2025-03-23T15:06:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
павел зарубин
владимир путин
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446044_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_9fab4157223aff0a92c13fe12c0eb5b9.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Песков сообщал, что нюансы возможного возобновления черноморской инициативы, о котором говорили президент России Владимир Путин и лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, будут обсуждаться в ходе ближайших контактов делегаций РФ и США. "Предстоят непростые переговоры", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя возможное обсуждение черноморской инициативы. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006615865.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446044_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_4cc6844571964018871172626755fafb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
В Кремле рассказали о переговорах по возобновлению черноморской инициативы
Песков: переговоры по возобновлению черноморской инициативы будут непростыми