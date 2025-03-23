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В Кремле рассказали о переговорах по возобновлению черноморской инициативы

В Кремле рассказали о переговорах по возобновлению черноморской инициативы - РИА Новости, 23.03.2025

В Кремле рассказали о переговорах по возобновлению черноморской инициативы

Переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2025

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павел зарубин

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в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Песков сообщал, что нюансы возможного возобновления черноморской инициативы, о котором говорили президент России Владимир Путин и лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, будут обсуждаться в ходе ближайших контактов делегаций РФ и США. "Предстоят непростые переговоры", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя возможное обсуждение черноморской инициативы. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006615865.html

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россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире