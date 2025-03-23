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В Кремле рассказали о переговорах по возобновлению черноморской инициативы - РИА Новости, 23.03.2025
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15:05 23.03.2025 (обновлено: 15:06 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/peskov-2006783143.html
В Кремле рассказали о переговорах по возобновлению черноморской инициативы
В Кремле рассказали о переговорах по возобновлению черноморской инициативы - РИА Новости, 23.03.2025
В Кремле рассказали о переговорах по возобновлению черноморской инициативы
Переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2025
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россия
сша
дмитрий песков
павел зарубин
владимир путин
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Песков сообщал, что нюансы возможного возобновления черноморской инициативы, о котором говорили президент России Владимир Путин и лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, будут обсуждаться в ходе ближайших контактов делегаций РФ и США. "Предстоят непростые переговоры", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя возможное обсуждение черноморской инициативы. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
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россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
В Кремле рассказали о переговорах по возобновлению черноморской инициативы

Песков: переговоры по возобновлению черноморской инициативы будут непростыми

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщал, что нюансы возможного возобновления черноморской инициативы, о котором говорили президент России Владимир Путин и лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, будут обсуждаться в ходе ближайших контактов делегаций РФ и США.
"Предстоят непростые переговоры", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя возможное обсуждение черноморской инициативы. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
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РоссияСШАДмитрий ПесковПавел ЗарубинВладимир ПутинТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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