https://ria.ru/20250323/peskov-2006774815.html

Песков ответил на вопрос о передаче инфраструктуры Украины под контроль США

Песков ответил на вопрос о передаче инфраструктуры Украины под контроль США - РИА Новости, 23.03.2025

Песков ответил на вопрос о передаче инфраструктуры Украины под контроль США

Российская сторона не знает, о чём конкретно говорят Вашингтон и Киев по теме передачи украинской инфраструктуры под контроль США, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:16:00+03:00

2025-03-23T14:16:00+03:00

2025-03-23T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российская сторона не знает, о чём конкретно говорят Вашингтон и Киев по теме передачи украинской инфраструктуры под контроль США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не знаем, о чём конкретно, о чём в деталях говорят Вашингтон и Киев. Мы слышали заявления Зеленского и представителей киевского режима о том, что никому ничего они передавать не собираются", - ответил Песков на вопрос, нет ли опасности для России в том, что наиболее ценная украинская инфраструктура может перейти под американский контроль. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.

https://ria.ru/20250302/peskov-2002549094.html

вашингтон (штат)

киев

сша

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вашингтон (штат), киев, сша, дмитрий песков, павел зарубин, украина, в мире