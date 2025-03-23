https://ria.ru/20250323/peskov-2006774171.html

Песков оценил потенциал сотрудничества России и США

Песков оценил потенциал сотрудничества России и США - РИА Новости, 23.03.2025

Песков оценил потенциал сотрудничества России и США

Потенциал взаимовыгодного сотрудничества РФ и США в различных областях трудно переоценить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:07:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Потенциал взаимовыгодного сотрудничества РФ и США в различных областях трудно переоценить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы действительно считаем, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях трудно переоценить между нашими двумя странами", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись размещена в воскресенье в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250219/peskov-2000391662.html

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2025

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россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, в мире