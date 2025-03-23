https://ria.ru/20250323/peskov-2006770737.html

Песков отреагировал на слова Макрона о ядерном зонтике

Песков отреагировал на слова Макрона о ядерном зонтике - РИА Новости, 23.03.2025

Песков отреагировал на слова Макрона о ядерном зонтике

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы звучат весьма опасно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:47:00+03:00

2025-03-23T13:47:00+03:00

2025-03-23T14:09:00+03:00

европа

в мире

дмитрий песков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы звучат весьма опасно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы слышим заявления господина Макрона о "ядерном зонтике" для Европы, что тоже звучит весьма и весьма опасно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в воскресенье в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250323/evropa-2006771327.html

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европа, в мире, дмитрий песков, эммануэль макрон