https://ria.ru/20250323/peskov-2006770737.html
Песков отреагировал на слова Макрона о ядерном зонтике
Песков отреагировал на слова Макрона о ядерном зонтике - РИА Новости, 23.03.2025
Песков отреагировал на слова Макрона о ядерном зонтике
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы звучат весьма опасно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:47:00+03:00
2025-03-23T13:47:00+03:00
2025-03-23T14:09:00+03:00
европа
в мире
дмитрий песков
эммануэль макрон
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы звучат весьма опасно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы слышим заявления господина Макрона о "ядерном зонтике" для Европы, что тоже звучит весьма и весьма опасно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в воскресенье в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250323/evropa-2006771327.html
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европа, в мире, дмитрий песков, эммануэль макрон
Европа, В мире, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон
Песков отреагировал на слова Макрона о ядерном зонтике
Песков: заявления Макрона о ядерном зонтике звучат весьма опасно