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Песков рассказал про отношение к обещаниям Зеленского - РИА Новости, 23.03.2025
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13:45 23.03.2025 (обновлено: 14:17 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/peskov-2006770509.html
Песков рассказал про отношение к обещаниям Зеленского
Песков рассказал про отношение к обещаниям Зеленского - РИА Новости, 23.03.2025
Песков рассказал про отношение к обещаниям Зеленского
Киев может много обещать, но цена слова киевского режима и Владимира Зеленского не слишком велика, никто не склонен ее переоценивать, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:45:00+03:00
2025-03-23T14:17:00+03:00
дмитрий песков
владимир зеленский
павел зарубин
украина
сша
киев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Киев может много обещать, но цена слова киевского режима и Владимира Зеленского не слишком велика, никто не склонен ее переоценивать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“Киевский режим может много обещать, но цена слова киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика. Никто не склонен переоценивать стоимость этого слова”, - сказал Песков, комментируя возможную передачу части украинской инфраструктуры под контроль США. Видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста программы “Москва. Кремль. Путин” на “России 1” Павла Зарубина.Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
https://ria.ru/20250323/peskov-2006774622.html
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дмитрий песков, владимир зеленский, павел зарубин, украина, сша, киев, в мире
Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Павел Зарубин, Украина, США, Киев, В мире
Песков рассказал про отношение к обещаниям Зеленского

Песков: цена слова Зеленского не слишком велика, никто ее не переоценивает

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Киев может много обещать, но цена слова киевского режима и Владимира Зеленского не слишком велика, никто не склонен ее переоценивать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
“Киевский режим может много обещать, но цена слова киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика. Никто не склонен переоценивать стоимость этого слова”, - сказал Песков, комментируя возможную передачу части украинской инфраструктуры под контроль США. Видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста программы “Москва. Кремль. Путин” на “России 1” Павла Зарубина.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Песков рассказал о серьезной работе по ситуации на Украине
14:14
 
Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийПавел ЗарубинУкраинаСШАКиевВ мире
 
 
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