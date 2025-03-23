https://ria.ru/20250323/peskov-2006770509.html

Песков рассказал про отношение к обещаниям Зеленского

Песков рассказал про отношение к обещаниям Зеленского - РИА Новости, 23.03.2025

Песков рассказал про отношение к обещаниям Зеленского

Киев может много обещать, но цена слова киевского режима и Владимира Зеленского не слишком велика, никто не склонен ее переоценивать, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:45:00+03:00

2025-03-23T13:45:00+03:00

2025-03-23T14:17:00+03:00

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Киев может много обещать, но цена слова киевского режима и Владимира Зеленского не слишком велика, никто не склонен ее переоценивать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“Киевский режим может много обещать, но цена слова киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика. Никто не склонен переоценивать стоимость этого слова”, - сказал Песков, комментируя возможную передачу части украинской инфраструктуры под контроль США. Видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста программы “Москва. Кремль. Путин” на “России 1” Павла Зарубина.Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.

https://ria.ru/20250323/peskov-2006774622.html

украина

сша

киев

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дмитрий песков, владимир зеленский, павел зарубин, украина, сша, киев, в мире