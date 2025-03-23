https://ria.ru/20250323/peskov-2006760476.html

Песков рассказал про подготовку встречи Путина и Трампа

Песков рассказал про подготовку встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025

Песков рассказал про подготовку встречи Путина и Трампа

Личная встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, должна быть должным образом подготовлена, заявил в воскресенье пресс-секретарь... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:02:00+03:00

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владимир путин

дональд трамп

в мире

дмитрий песков

россия

сша

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Личная встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, должна быть должным образом подготовлена, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Понятно, что эта встреча должна быть должным образом подготовлена", - заявил Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, говоря о перспективах личной встречи лидеров России и США.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

россия

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2025

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владимир путин, дональд трамп, в мире, дмитрий песков, россия, сша