https://ria.ru/20250323/peskov-2006760476.html
Песков рассказал про подготовку встречи Путина и Трампа
Песков рассказал про подготовку встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
Песков рассказал про подготовку встречи Путина и Трампа
Личная встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, должна быть должным образом подготовлена, заявил в воскресенье пресс-секретарь... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:02:00+03:00
2025-03-23T12:02:00+03:00
2025-03-23T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Личная встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, должна быть должным образом подготовлена, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Понятно, что эта встреча должна быть должным образом подготовлена", - заявил Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, говоря о перспективах личной встречи лидеров России и США.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.
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владимир путин, дональд трамп, в мире, дмитрий песков, россия, сша
Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Дмитрий Песков, Россия, США
Песков рассказал про подготовку встречи Путина и Трампа
Песков: встреча Путина и Трампа должна быть подготовлена должным образом