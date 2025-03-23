https://ria.ru/20250323/peregovory-2006798003.html

СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины

СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины - РИА Новости, 23.03.2025

СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины

В Эр-Рияде планируют возобновить переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине, пишет корреспондент CNN Алекс Марквардт в соцсети X. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:44:00+03:00

2025-03-23T16:44:00+03:00

2025-03-23T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Эр-Рияде планируют возобновить переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине, пишет корреспондент CNN Алекс Марквардт в соцсети X."В воскресенье в Эр-Рияде возобновятся переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине с участием технических групп США и Украины. Завтра к обсуждению присоединятся российская миссия, а позже, возможно, и другие участники. Американскую команду возглавляют Майкл Антон из Госдепартамента и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности при поддержке Артура Милиха, Эллиоты Рознера и других экспертов", — написал он.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.

https://ria.ru/20250323/konflikt-2006780242.html

https://ria.ru/20250323/france-2006791897.html

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