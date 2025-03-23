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СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины - РИА Новости, 23.03.2025
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16:44 23.03.2025 (обновлено: 16:45 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006798003.html
СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины
СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины - РИА Новости, 23.03.2025
СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины
В Эр-Рияде планируют возобновить переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине, пишет корреспондент CNN Алекс Марквардт в соцсети X. РИА Новости, 23.03.2025
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Эр-Рияде планируют возобновить переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине, пишет корреспондент CNN Алекс Марквардт в соцсети X."В воскресенье в Эр-Рияде возобновятся переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине с участием технических групп США и Украины. Завтра к обсуждению присоединятся российская миссия, а позже, возможно, и другие участники. Американскую команду возглавляют Майкл Антон из Госдепартамента и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности при поддержке Артура Милиха, Эллиоты Рознера и других экспертов", — написал он.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
https://ria.ru/20250323/konflikt-2006780242.html
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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, государственный департамент сша, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Государственный департамент США, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины

CNN: в Эр-Рияде пройдут переговоры о режиме прекращения огня на Украине

© AP Photo / Andrew HarnikАкция протеста у Белого дома в Вашингтоне
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Эр-Рияде планируют возобновить переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине, пишет корреспондент CNN Алекс Марквардт в соцсети X.
"В воскресенье в Эр-Рияде возобновятся переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине с участием технических групп США и Украины. Завтра к обсуждению присоединятся российская миссия, а позже, возможно, и другие участники. Американскую команду возглавляют Майкл Антон из Госдепартамента и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности при поддержке Артура Милиха, Эллиоты Рознера и других экспертов", — написал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
"Мир невозможен": На Западе сделали тревожный вывод об Украине
Вчера, 14:50
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Во Франции неожиданно высказались о Путине и Украине
Вчера, 16:01
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийГосударственный департамент СШАСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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