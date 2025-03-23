Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Басманном районе Москвы построят бизнес-центр - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/ovchinskiy-2006726360.html
Овчинский: в Басманном районе Москвы построят бизнес-центр
Овчинский: в Басманном районе Москвы построят бизнес-центр - РИА Новости, 23.03.2025
Овчинский: в Басманном районе Москвы построят бизнес-центр
На северо-востоке центра Москвы в Басманном районе возведут деловой центр класса А на почти 60 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T09:00:00+03:00
2025-03-23T09:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. На северо-востоке центра Москвы в Басманном районе возведут деловой центр класса А на почти 60 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Объект будет расположен на улице Бауманской, дом 11, строение 6 и 7, рядом со станцией метро "Бауманская" и Третьим транспортным кольцом."Новый бизнес-центр в Басманном районе появится в рамках строительства масштабного офисно-культурного кластера K-CITY. В офисном здании площадью более 22,5 тысячи квадратных метров спроектировано 18 этажей. Здесь разместятся 100 офисных помещений площадью от 33 до 716 квадратных метров, они займут с третьего по 18-й этаж", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.В офисном центре смогут работать около 1,2 тысячи человек. Министр также сообщил, что строительство здания планируют завершить в 2028 году.В лобби бизнес-центра разместят зону ресепшен, места для деловых встреч и отдыха. На двух первых этажах обустроят пространства для магазинов и заведений общепита. На крыше появится функциональное пространство для сотрудников с панорамным амфитеатром, смотровой площадкой, помещениями для коворкинга, а также для занятий йогой. На подземных этажах будет сооружен двухуровневый паркинг. В здании будет семь лифтов.Территория рядом с бизнес-центром тоже будет благоустроена, там высадят зеленые насаждения, обустроят общественное пространство, места для отдыха и арт-объект.
https://ria.ru/20250320/ovchinskiy-2006089690.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Басманном районе Москвы построят бизнес-центр

Овчинский: рядом с метро "Бауманская" в Москве построят офисный центр

Пресс-служба департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. На северо-востоке центра Москвы в Басманном районе возведут деловой центр класса А на почти 60 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Объект будет расположен на улице Бауманской, дом 11, строение 6 и 7, рядом со станцией метро "Бауманская" и Третьим транспортным кольцом.
"Новый бизнес-центр в Басманном районе появится в рамках строительства масштабного офисно-культурного кластера K-CITY. В офисном здании площадью более 22,5 тысячи квадратных метров спроектировано 18 этажей. Здесь разместятся 100 офисных помещений площадью от 33 до 716 квадратных метров, они займут с третьего по 18-й этаж", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В офисном центре смогут работать около 1,2 тысячи человек. Министр также сообщил, что строительство здания планируют завершить в 2028 году.
В лобби бизнес-центра разместят зону ресепшен, места для деловых встреч и отдыха. На двух первых этажах обустроят пространства для магазинов и заведений общепита. На крыше появится функциональное пространство для сотрудников с панорамным амфитеатром, смотровой площадкой, помещениями для коворкинга, а также для занятий йогой. На подземных этажах будет сооружен двухуровневый паркинг. В здании будет семь лифтов.
Территория рядом с бизнес-центром тоже будет благоустроена, там высадят зеленые насаждения, обустроят общественное пространство, места для отдыха и арт-объект.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Овчинский: в районе Перово в 2024 году возвели пять новостроек по реновации
20 марта, 10:00
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала