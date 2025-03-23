https://ria.ru/20250323/ovchinskiy-2006726360.html

Овчинский: в Басманном районе Москвы построят бизнес-центр

Овчинский: в Басманном районе Москвы построят бизнес-центр - РИА Новости, 23.03.2025

Овчинский: в Басманном районе Москвы построят бизнес-центр

На северо-востоке центра Москвы в Басманном районе возведут деловой центр класса А на почти 60 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T09:00:00+03:00

2025-03-23T09:00:00+03:00

2025-03-23T09:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. На северо-востоке центра Москвы в Басманном районе возведут деловой центр класса А на почти 60 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Объект будет расположен на улице Бауманской, дом 11, строение 6 и 7, рядом со станцией метро "Бауманская" и Третьим транспортным кольцом."Новый бизнес-центр в Басманном районе появится в рамках строительства масштабного офисно-культурного кластера K-CITY. В офисном здании площадью более 22,5 тысячи квадратных метров спроектировано 18 этажей. Здесь разместятся 100 офисных помещений площадью от 33 до 716 квадратных метров, они займут с третьего по 18-й этаж", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.В офисном центре смогут работать около 1,2 тысячи человек. Министр также сообщил, что строительство здания планируют завершить в 2028 году.В лобби бизнес-центра разместят зону ресепшен, места для деловых встреч и отдыха. На двух первых этажах обустроят пространства для магазинов и заведений общепита. На крыше появится функциональное пространство для сотрудников с панорамным амфитеатром, смотровой площадкой, помещениями для коворкинга, а также для занятий йогой. На подземных этажах будет сооружен двухуровневый паркинг. В здании будет семь лифтов.Территория рядом с бизнес-центром тоже будет благоустроена, там высадят зеленые насаждения, обустроят общественное пространство, места для отдыха и арт-объект.

https://ria.ru/20250320/ovchinskiy-2006089690.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы