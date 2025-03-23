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Израиль рассматривает планы военной оккупации сектора Газа, пишет WP - РИА Новости, 23.03.2025
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16:10 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/okkupatsiya-2006792941.html
Израиль рассматривает планы военной оккупации сектора Газа, пишет WP
Израиль рассматривает планы военной оккупации сектора Газа, пишет WP - РИА Новости, 23.03.2025
Израиль рассматривает планы военной оккупации сектора Газа, пишет WP
Израильские власти и военные рассматривают планы оккупации сектора Газа на несколько месяцев и более в рамках новой наземной кампании, сообщает газета... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T16:10:00+03:00
2025-03-23T16:10:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Израильские власти и военные рассматривают планы оккупации сектора Газа на несколько месяцев и более в рамках новой наземной кампании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших израильских чиновников, а также других людей, знакомых с вопросом. "Израильские политические и военные лидеры рассматривают планы новой наземной кампании, которые могли бы включать военную оккупацию сектора Газа на месяцы или более", - пишет издание. Отмечается, что новая стратегия Израиля также может подразумевать прямой военной контроль над поставками гуманитарной помощи, устранение большего числа руководителей гражданской администрации из палестинского движения ХАМАС, эвакуацию детей, женщин и некомбатантов из жилых районов в специальные гуманитарные зоны с одновременным взятием в осаду тех, кто в этих районах остается. В то же время израильские официальные лица заявили изданию, что Израиль все еще ждет результатов переговоров с ХАМАС и решение о том, стоит ли идти на эскалацию, пока не принято. По данным газеты, для оккупации сектора Газа Израилю бы потребовалось до пяти дивизий, что может привести к чрезмерному растягиванию военных ресурсов страны. Ранее в марте Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250321/izrail-2006427792.html
https://ria.ru/20250323/gaza-2006792229.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль рассматривает планы военной оккупации сектора Газа, пишет WP

WP: Израиль рассматривает планы длительной наземной оккупации сектора Газа

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Израильские власти и военные рассматривают планы оккупации сектора Газа на несколько месяцев и более в рамках новой наземной кампании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших израильских чиновников, а также других людей, знакомых с вопросом.
"Израильские политические и военные лидеры рассматривают планы новой наземной кампании, которые могли бы включать военную оккупацию сектора Газа на месяцы или более", - пишет издание.
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Израиль расширит буферную зону на границе с сектором Газа
21 марта, 12:29
Отмечается, что новая стратегия Израиля также может подразумевать прямой военной контроль над поставками гуманитарной помощи, устранение большего числа руководителей гражданской администрации из палестинского движения ХАМАС, эвакуацию детей, женщин и некомбатантов из жилых районов в специальные гуманитарные зоны с одновременным взятием в осаду тех, кто в этих районах остается.
В то же время израильские официальные лица заявили изданию, что Израиль все еще ждет результатов переговоров с ХАМАС и решение о том, стоит ли идти на эскалацию, пока не принято.
По данным газеты, для оккупации сектора Газа Израилю бы потребовалось до пяти дивизий, что может привести к чрезмерному растягиванию военных ресурсов страны.
Ранее в марте Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Газе заявили о 50 тысячах погибших с начала израильской военной кампании
Вчера, 16:04
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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