https://ria.ru/20250323/ogranicheniya-2006740056.html
В аэропортах Волгограда и Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 23.03.2025
В аэропортах Волгограда и Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T07:10:00+03:00
2025-03-23T07:10:00+03:00
2025-03-23T07:13:00+03:00
волгоград
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В аэропортах Волгограда и Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Волгограда и Саратова."В аэропортах Волгоград (Гумрак) и Саратов (Гагарин) в 6.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Волгоград", - говорится в сообщении.Кореняко добавил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250322/kazan-2006697105.html
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волгоград, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Волгоград, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Волгограда и Саратова сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Волгограда и Саратова сняли ограничения на полеты