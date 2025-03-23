https://ria.ru/20250323/ogranicheniya-2006740056.html

В аэропортах Волгограда и Саратова сняли ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 23.03.2025

В аэропортах Волгограда и Саратова сняли ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T07:10:00+03:00

2025-03-23T07:10:00+03:00

2025-03-23T07:13:00+03:00

волгоград

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В аэропортах Волгограда и Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Волгограда и Саратова."В аэропортах Волгоград (Гумрак) и Саратов (Гагарин) в 6.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Волгоград", - говорится в сообщении.Кореняко добавил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250322/kazan-2006697105.html

волгоград

саратов

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волгоград, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)