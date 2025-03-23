https://ria.ru/20250323/obstrel-2006787511.html

ВСУ прицельно били по скорой помощи в Запорожской области, заявил Балицкий

ВСУ прицельно били по скорой помощи в Запорожской области, заявил Балицкий - РИА Новости, 23.03.2025

ВСУ прицельно били по скорой помощи в Запорожской области, заявил Балицкий

Украинские войска прицельно били по машине скорой помощи в Пологовском округе Запорожской области, в результате удара по которой погибла фельдшер, сообщил... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T15:42:00+03:00

2025-03-23T15:42:00+03:00

2025-03-23T15:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

россия

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска прицельно били по машине скорой помощи в Пологовском округе Запорожской области, в результате удара по которой погибла фельдшер, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее Минздрав России сообщил, что в результате атаки БПЛА украинских боевиков на машину "скорой" в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер. В момент атаки бригада ехала по вызову к пациенту. "Беспрецедентную циничную атаку БПЛА противника совершили в Пологовском муниципальном округе - прицельно ударили по машине скорой помощи в селе Чубаревка. Ранения, несовместимые с жизнью, получила фельдшер - женщина 1971 года рождения, она погибла", - написал Балицкий. Водитель скорой не пострадал, добавил он. "Нападение на медицинских работников, которые выполняют свой профессиональный долг, спасая жизни, является недопустимым и циничным актом, противоречащим всем нормам международного гуманитарного права и человеческой морали", - подчеркнул глава региона. Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшей, им будет оказана помощь.

https://ria.ru/20250322/bespilotnik-2006632031.html

https://ria.ru/20250129/vsu-1996132147.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины