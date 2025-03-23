ВСУ прицельно били по скорой помощи в Запорожской области, заявил Балицкий
Балицкий: ВСУ прицельно били по машине скорой в Чубаревке, где погибла фельдшер
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска прицельно били по машине скорой помощи в Пологовском округе Запорожской области, в результате удара по которой погибла фельдшер, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее Минздрав России сообщил, что в результате атаки БПЛА украинских боевиков на машину "скорой" в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер. В момент атаки бригада ехала по вызову к пациенту.
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"Беспрецедентную циничную атаку БПЛА противника совершили в Пологовском муниципальном округе - прицельно ударили по машине скорой помощи в селе Чубаревка. Ранения, несовместимые с жизнью, получила фельдшер - женщина 1971 года рождения, она погибла", - написал Балицкий.
Водитель скорой не пострадал, добавил он.
"Нападение на медицинских работников, которые выполняют свой профессиональный долг, спасая жизни, является недопустимым и циничным актом, противоречащим всем нормам международного гуманитарного права и человеческой морали", - подчеркнул глава региона.
Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшей, им будет оказана помощь.
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