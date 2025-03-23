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ВСУ прицельно били по скорой помощи в Запорожской области, заявил Балицкий - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 23.03.2025 (обновлено: 15:43 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/obstrel-2006787511.html
ВСУ прицельно били по скорой помощи в Запорожской области, заявил Балицкий
ВСУ прицельно били по скорой помощи в Запорожской области, заявил Балицкий - РИА Новости, 23.03.2025
ВСУ прицельно били по скорой помощи в Запорожской области, заявил Балицкий
Украинские войска прицельно били по машине скорой помощи в Пологовском округе Запорожской области, в результате удара по которой погибла фельдшер, сообщил... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:42:00+03:00
2025-03-23T15:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
россия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска прицельно били по машине скорой помощи в Пологовском округе Запорожской области, в результате удара по которой погибла фельдшер, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее Минздрав России сообщил, что в результате атаки БПЛА украинских боевиков на машину "скорой" в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер. В момент атаки бригада ехала по вызову к пациенту. "Беспрецедентную циничную атаку БПЛА противника совершили в Пологовском муниципальном округе - прицельно ударили по машине скорой помощи в селе Чубаревка. Ранения, несовместимые с жизнью, получила фельдшер - женщина 1971 года рождения, она погибла", - написал Балицкий. Водитель скорой не пострадал, добавил он. "Нападение на медицинских работников, которые выполняют свой профессиональный долг, спасая жизни, является недопустимым и циничным актом, противоречащим всем нормам международного гуманитарного права и человеческой морали", - подчеркнул глава региона. Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшей, им будет оказана помощь.
https://ria.ru/20250322/bespilotnik-2006632031.html
https://ria.ru/20250129/vsu-1996132147.html
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происшествия, запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ прицельно били по скорой помощи в Запорожской области, заявил Балицкий

Балицкий: ВСУ прицельно били по машине скорой в Чубаревке, где погибла фельдшер

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска прицельно били по машине скорой помощи в Пологовском округе Запорожской области, в результате удара по которой погибла фельдшер, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее Минздрав России сообщил, что в результате атаки БПЛА украинских боевиков на машину "скорой" в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер. В момент атаки бригада ехала по вызову к пациенту.
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"Беспрецедентную циничную атаку БПЛА противника совершили в Пологовском муниципальном округе - прицельно ударили по машине скорой помощи в селе Чубаревка. Ранения, несовместимые с жизнью, получила фельдшер - женщина 1971 года рождения, она погибла", - написал Балицкий.
Водитель скорой не пострадал, добавил он.
"Нападение на медицинских работников, которые выполняют свой профессиональный долг, спасая жизни, является недопустимым и циничным актом, противоречащим всем нормам международного гуманитарного права и человеческой морали", - подчеркнул глава региона.
Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшей, им будет оказана помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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