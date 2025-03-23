Рейтинг@Mail.ru
Эстонские националисты собирают подписи за вотум недоверия премьер-министру - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/natsionalisty-2006827321.html
Эстонские националисты собирают подписи за вотум недоверия премьер-министру
Эстонские националисты собирают подписи за вотум недоверия премьер-министру - РИА Новости, 23.03.2025
Эстонские националисты собирают подписи за вотум недоверия премьер-министру
Непарламентская партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу (парламент Эстонии), чтобы РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T21:39:00+03:00
2025-03-23T21:39:00+03:00
в мире
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Непарламентская партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу (парламент Эстонии), чтобы посредством вотума недоверия премьеру Кристену Михалу добиться проведения внеочередных выборов в парламент, сообщает газета Postimees. "Партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу, чтобы посредством вотума недоверия премьер-министру добиться проведения внеочередных выборов в Рийгикогу", - говорится в публикации. Как отмечает издание, в первый день обращение подписали порядка 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20250122/zhiteli-1994921603.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a30cbbaa1d1bb14b20461208d42b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония
В мире, Эстония
Эстонские националисты собирают подписи за вотум недоверия премьер-министру

Эстонские националисты и консерваторы начали сбор подписей за проведение выборов

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Непарламентская партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу (парламент Эстонии), чтобы посредством вотума недоверия премьеру Кристену Михалу добиться проведения внеочередных выборов в парламент, сообщает газета Postimees.
"Партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу, чтобы посредством вотума недоверия премьер-министру добиться проведения внеочередных выборов в Рийгикогу", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, в первый день обращение подписали порядка 2 тысяч человек.
Эстонский город Нарва и русский Ивангород - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Жители Нарвы готовят акцию протеста из-за роста цен на отопление
22 января, 09:11
 
В миреЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала