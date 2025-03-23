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Эстонские националисты собирают подписи за вотум недоверия премьер-министру
Эстонские националисты собирают подписи за вотум недоверия премьер-министру - РИА Новости, 23.03.2025
Эстонские националисты собирают подписи за вотум недоверия премьер-министру
Непарламентская партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу (парламент Эстонии), чтобы РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T21:39:00+03:00
2025-03-23T21:39:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Непарламентская партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу (парламент Эстонии), чтобы посредством вотума недоверия премьеру Кристену Михалу добиться проведения внеочередных выборов в парламент, сообщает газета Postimees. "Партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу, чтобы посредством вотума недоверия премьер-министру добиться проведения внеочередных выборов в Рийгикогу", - говорится в публикации. Как отмечает издание, в первый день обращение подписали порядка 2 тысяч человек.
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в мире, эстония
Эстонские националисты собирают подписи за вотум недоверия премьер-министру
Эстонские националисты и консерваторы начали сбор подписей за проведение выборов
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Непарламентская партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу (парламент Эстонии), чтобы посредством вотума недоверия премьеру Кристену Михалу добиться проведения внеочередных выборов в парламент, сообщает газета Postimees.
"Партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу, чтобы посредством вотума недоверия премьер-министру добиться проведения внеочередных выборов в Рийгикогу", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, в первый день обращение подписали порядка 2 тысяч человек.