https://ria.ru/20250323/natsionalisty-2006827321.html

Эстонские националисты собирают подписи за вотум недоверия премьер-министру

Эстонские националисты собирают подписи за вотум недоверия премьер-министру - РИА Новости, 23.03.2025

Эстонские националисты собирают подписи за вотум недоверия премьер-министру

Непарламентская партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу (парламент Эстонии), чтобы РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T21:39:00+03:00

2025-03-23T21:39:00+03:00

2025-03-23T21:39:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Непарламентская партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу (парламент Эстонии), чтобы посредством вотума недоверия премьеру Кристену Михалу добиться проведения внеочередных выборов в парламент, сообщает газета Postimees. "Партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу, чтобы посредством вотума недоверия премьер-министру добиться проведения внеочередных выборов в Рийгикогу", - говорится в публикации. Как отмечает издание, в первый день обращение подписали порядка 2 тысяч человек.

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