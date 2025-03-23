https://ria.ru/20250323/napadenie-2006793247.html

В АдГ высказались о вероятности нападения России на ЕС

В АдГ высказались о вероятности нападения России на ЕС - РИА Новости, 23.03.2025

В АдГ высказались о вероятности нападения России на ЕС

Немецкие политики, приводящие в качестве аргумента для перевооружения ЕС то, будто РФ намерена вести войну с Европой, могут в это верить так же, как верят в то, РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:13:00+03:00

2025-03-23T16:13:00+03:00

2025-03-23T16:13:00+03:00

россия

сша

германия

фридрих мерц

борис писториус

дональд трамп

евросоюз

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Немецкие политики, приводящие в качестве аргумента для перевооружения ЕС то, будто РФ намерена вести войну с Европой, могут в это верить так же, как верят в то, что мужчина в платье является женщиной, что является сектантским мышлением, заявил РИА Новости зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель. В ходе дебатов о реформе наращивания госдолга лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер Фридрих Мерц утверждал ранее, что Россия ведёт войну против Европы и Германии. Министр обороны Борис Писториус (социал-демократы, СДПГ), в свою очередь, заявил, что РФ является главной угрозой европейской безопасности. "Кто верит, что мужчина в платье – это женщина, тот может также верить, что Россия ведёт войну против Европы. Вероятно, это нечто вроде сектантского принуждения к признанию, при котором менее интеллигентные действительно верят в то, что говорят", - прокомментировал слова политиков Вайель. По его словам, внебюджетный фонд объемом в несколько сотен миллиардов евро приведёт к снижению уровня жизни, повышению налогов и ещё большему оттоку продуктивных и креативных умов из Германии. "Эта политика диаметрально противоположна интересам Германии. Будущее федеральное правительство намерено таким образом продолжать прокси-войну, которую развязал "старший брат" в США, но, возможно, не хочет продолжать. На кону не только большое политическое влияние — действующие акторы получают возможность распоряжаться значительными денежными средствами", - добавил депутат. Ранее в ФРГ были приняты поправки в конституцию страны, благодаря которым будущее правительство намерено значительно увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру, а также выделить Украине дополнительной военной помощи в объеме 3 миллиардов евро. Ранее Мерц заявил о планах существенно увеличить финансирование растущих расходов на оборону. Кроме того, он анонсировал создание на следующие десять лет специального фонда для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро. Как сообщала также медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, ХДС/ХСС и СДПГ достигли компромисса с партией "Зелёные" по вопросу увеличения государственных заимствований, включив в соглашение финансирование климатических проектов на сумму 100 миллиардов евро. О планах провести реформу стало известно через несколько дней после перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским. Обосновывая необходимость повышения расходов на оборону, Мерц, в том числе ссылался на недавние решения американских властей. В то же время критики данной инициативы считают, что Мерц тем самым обманул своих избирателей, поскольку до выборов в бундестаг обещал действовать против повышения госдолга.

https://ria.ru/20250225/merts-2001400974.html

https://ria.ru/20250313/sdpg-2004803464.html

https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750269.html

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россия, сша, германия, фридрих мерц, борис писториус, дональд трамп, евросоюз, хдс/хсс, в мире