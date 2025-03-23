https://ria.ru/20250323/moskva-2007950999.html
Специалисты отреставрировали 23 дома на Фрунзенской набережной в Москве
Специалисты отреставрировали 23 дома на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 28.03.2025
Специалисты отреставрировали 23 дома на Фрунзенской набережной в Москве
Специалисты привели в порядок 23 фасада, восстановили архитектурные элементы и заменили ряд инженерных систем на Фрунзенской набережной в Москве, сообщается на... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-23T09:36:00+03:00
2025-03-23T09:36:00+03:00
2025-03-28T15:15:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Специалисты привели в порядок 23 фасада, восстановили архитектурные элементы и заменили ряд инженерных систем на Фрунзенской набережной в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства РФ. "За 10 лет реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 23 дома на Фрунзенской набережной", - говорится в сообщении. Отмечается, ее украшают монументальные здания, возведенные в стиле советской неоклассики именитыми архитекторами. На всем левом берегу Москвы-реки можно увидеть дома с рустованными фасадами, пилястрами, башнями и пинаклями. В них проживало и живет по сей день много знаменитых горожан.
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городское хозяйство москвы, москва, россия
Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия
Специалисты отреставрировали 23 дома на Фрунзенской набережной в Москве
Специалисты привели в порядок 23 фасада на Фрунзенской набережной в Москве