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Стояногло рассказал, кто играет роль гражданского общества в Молдавии - РИА Новости, 23.03.2025
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00:25 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/moldaviya-2006726874.html
Стояногло рассказал, кто играет роль гражданского общества в Молдавии
Стояногло рассказал, кто играет роль гражданского общества в Молдавии - РИА Новости, 23.03.2025
Стояногло рассказал, кто играет роль гражданского общества в Молдавии
Гражданского общества в Молдавии нет, его роль играют структуры, живущие на внешние гранты, заявил экс-генпрокурор, один из лидеров блока "Альтернатива"... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T00:25:00+03:00
2025-03-23T00:25:00+03:00
в мире
молдавия
александр стояногло
майя санду
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Гражданского общества в Молдавии нет, его роль играют структуры, живущие на внешние гранты, заявил экс-генпрокурор, один из лидеров блока "Альтернатива" Александр Стояногло. "НПО в Молдове — много. Гражданского общества — нет. Формально — куча организаций. По сути — декорации. Роль общественного контроля играют структуры, живущие на внешние гранты и смотрящие в сторону доноров и их интересов, а не граждан. Именно они сегодня имитируют то, чего в стране больше нет — гражданское общество", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Он отметил, что еще десять лет назад оппозиционные телеканалы ежедневно подвергали власти жесткой критике, НПО выступали с требованиями, западные партнеры "били по рукам", останавливали решения, если те нарушали принципы демократии. "А сегодня? Полное одобрение. Аплодисменты действующей власти. Поддержка без оглядки. И все это — на фоне систематических нарушений базовых прав. Оппозиция под давлением, инакомыслящие преследуются, СМИ закрываются. А НПО? Вместо критики — молчание. Вместо баланса — подыгрывание власти. Если гражданское общество не спорит — значит, его больше нет", - подчеркнул политик. Молдавия переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, и в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. Оппозиция Молдавии с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20250205/usaid-1997447453.html
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в мире, молдавия, александр стояногло, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Александр Стояногло, Майя Санду, Возрождение
Стояногло рассказал, кто играет роль гражданского общества в Молдавии

Стояногло: роль гражданского общества в Молдавии играют живущие на гранты НПО

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкАлекcандр Стояногло
Алекcандр Стояногло - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Гражданского общества в Молдавии нет, его роль играют структуры, живущие на внешние гранты, заявил экс-генпрокурор, один из лидеров блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
"НПО в Молдове — много. Гражданского общества — нет. Формально — куча организаций. По сути — декорации. Роль общественного контроля играют структуры, живущие на внешние гранты и смотрящие в сторону доноров и их интересов, а не граждан. Именно они сегодня имитируют то, чего в стране больше нет — гражданское общество", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что еще десять лет назад оппозиционные телеканалы ежедневно подвергали власти жесткой критике, НПО выступали с требованиями, западные партнеры "били по рукам", останавливали решения, если те нарушали принципы демократии.
"А сегодня? Полное одобрение. Аплодисменты действующей власти. Поддержка без оглядки. И все это — на фоне систематических нарушений базовых прав. Оппозиция под давлением, инакомыслящие преследуются, СМИ закрываются. А НПО? Вместо критики — молчание. Вместо баланса — подыгрывание власти. Если гражданское общество не спорит — значит, его больше нет", - подчеркнул политик.
Молдавия переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, и в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Оппозиция Молдавии с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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