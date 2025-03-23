Стояногло рассказал, кто играет роль гражданского общества в Молдавии
Стояногло: роль гражданского общества в Молдавии играют живущие на гранты НПО
Алекcандр Стояногло. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Гражданского общества в Молдавии нет, его роль играют структуры, живущие на внешние гранты, заявил экс-генпрокурор, один из лидеров блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
"НПО в Молдове — много. Гражданского общества — нет. Формально — куча организаций. По сути — декорации. Роль общественного контроля играют структуры, живущие на внешние гранты и смотрящие в сторону доноров и их интересов, а не граждан. Именно они сегодня имитируют то, чего в стране больше нет — гражданское общество", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что еще десять лет назад оппозиционные телеканалы ежедневно подвергали власти жесткой критике, НПО выступали с требованиями, западные партнеры "били по рукам", останавливали решения, если те нарушали принципы демократии.
"А сегодня? Полное одобрение. Аплодисменты действующей власти. Поддержка без оглядки. И все это — на фоне систематических нарушений базовых прав. Оппозиция под давлением, инакомыслящие преследуются, СМИ закрываются. А НПО? Вместо критики — молчание. Вместо баланса — подыгрывание власти. Если гражданское общество не спорит — значит, его больше нет", - подчеркнул политик.
Молдавия переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, и в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Оппозиция Молдавии с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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