https://ria.ru/20250323/kurskaya-2006768600.html

Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025

Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у четырёх населённых пунктов Курской области, а также отразила четыре... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:25:00+03:00

2025-03-23T13:25:00+03:00

2025-03-23T14:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у четырёх населённых пунктов Курской области, а также отразила четыре контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражены четыре контратаки противника", - говорится в сводке. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у этих же населённых пунктов, а также у 20 населённых пунктов в Сумской области Украины. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф