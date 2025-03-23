Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
МО РФ: группировка "Север" отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области
Работа расчета гаубицы ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у четырёх населённых пунктов Курской области, а также отразила четыре контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражены четыре контратаки противника", - говорится в сводке.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у этих же населённых пунктов, а также у 20 населённых пунктов в Сумской области Украины.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
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