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Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025
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13:25 23.03.2025 (обновлено: 14:19 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/kurskaya-2006768600.html
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у четырёх населённых пунктов Курской области, а также отразила четыре... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:25:00+03:00
2025-03-23T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у четырёх населённых пунктов Курской области, а также отразила четыре контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражены четыре контратаки противника", - говорится в сводке. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у этих же населённых пунктов, а также у 20 населённых пунктов в Сумской области Украины. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

МО РФ: группировка "Север" отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы ВС РФ в Курской области
Работа расчета гаубицы ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у четырёх населённых пунктов Курской области, а также отразила четыре контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражены четыре контратаки противника", - говорится в сводке.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у этих же населённых пунктов, а также у 20 населённых пунктов в Сумской области Украины.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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