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СМИ: КСИР представил новые комплексы ЗРК, расположенные в Персидском заливе - РИА Новости, 23.03.2025
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01:13 23.03.2025 (обновлено: 05:59 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ksir-2006729096.html
СМИ: КСИР представил новые комплексы ЗРК, расположенные в Персидском заливе
СМИ: КСИР представил новые комплексы ЗРК, расположенные в Персидском заливе - РИА Новости, 23.03.2025
СМИ: КСИР представил новые комплексы ЗРК, расположенные в Персидском заливе
Военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) представили новые зенитно-ракетные комплексы, расположенные на трех... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T01:13:00+03:00
2025-03-23T05:59:00+03:00
в мире
персидский залив
ормузский пролив
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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) представили новые зенитно-ракетные комплексы, расположенные на трех иранских островах в Персидском заливе, передает госагентство Tasnim. &quot;КСИР продемонстрировал новейшие ЗРК, расположенные на иранских островах. Ракетные комплексы способны уничтожать морские цели на расстоянии до 600 километров от мест их дислокации на базах в Большом Томбе, Малом Томбе и на острове Абу-Муса&quot;, — пишет агентство.Демонстрация новых ЗРК проводилась в рамках осмотра командующим ВМС КСИР Али-Резой Тангсири вооружения корпуса на островах в Ормузском проливе и Персидском заливе. Подробности о новых ЗРК агентство не приводит.
https://ria.ru/20250116/ksir-1993987030.html
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в мире, персидский залив, ормузский пролив
В мире, Персидский залив, Ормузский пролив
СМИ: КСИР представил новые комплексы ЗРК, расположенные в Персидском заливе

Tasnim: КСИР представил новые комплексы ЗРК, расположенные в Персидском заливе

© AP Photo / Hasan SarbakhshianСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР). Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) представили новые зенитно-ракетные комплексы, расположенные на трех иранских островах в Персидском заливе, передает госагентство Tasnim.
«

"КСИР продемонстрировал новейшие ЗРК, расположенные на иранских островах. Ракетные комплексы способны уничтожать морские цели на расстоянии до 600 километров от мест их дислокации на базах в Большом Томбе, Малом Томбе и на острове Абу-Муса", — пишет агентство.

Демонстрация новых ЗРК проводилась в рамках осмотра командующим ВМС КСИР Али-Резой Тангсири вооружения корпуса на островах в Ормузском проливе и Персидском заливе. Подробности о новых ЗРК агентство не приводит.
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