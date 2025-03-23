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СМИ: КСИР представил новые комплексы ЗРК, расположенные в Персидском заливе
СМИ: КСИР представил новые комплексы ЗРК, расположенные в Персидском заливе - РИА Новости, 23.03.2025
СМИ: КСИР представил новые комплексы ЗРК, расположенные в Персидском заливе
Военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) представили новые зенитно-ракетные комплексы, расположенные на трех... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T01:13:00+03:00
2025-03-23T01:13:00+03:00
2025-03-23T05:59:00+03:00
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ормузский пролив
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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) представили новые зенитно-ракетные комплексы, расположенные на трех иранских островах в Персидском заливе, передает госагентство Tasnim. "КСИР продемонстрировал новейшие ЗРК, расположенные на иранских островах. Ракетные комплексы способны уничтожать морские цели на расстоянии до 600 километров от мест их дислокации на базах в Большом Томбе, Малом Томбе и на острове Абу-Муса", — пишет агентство.Демонстрация новых ЗРК проводилась в рамках осмотра командующим ВМС КСИР Али-Резой Тангсири вооружения корпуса на островах в Ормузском проливе и Персидском заливе. Подробности о новых ЗРК агентство не приводит.
https://ria.ru/20250116/ksir-1993987030.html
персидский залив
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в мире, персидский залив, ормузский пролив
В мире, Персидский залив, Ормузский пролив
СМИ: КСИР представил новые комплексы ЗРК, расположенные в Персидском заливе
Tasnim: КСИР представил новые комплексы ЗРК, расположенные в Персидском заливе