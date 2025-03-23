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Конфликт на Украине можно завершить устранением первопричин, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2025
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14:24 23.03.2025 (обновлено: 14:25 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/kreml-2006776173.html
Конфликт на Украине можно завершить устранением первопричин, заявил Песков
Конфликт на Украине можно завершить устранением первопричин, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2025
Конфликт на Украине можно завершить устранением первопричин, заявил Песков
Остановить конфликт без устранения первопричин конфликта вокруг Украины невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:24:00+03:00
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украина
россия
павел зарубин
дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Остановить конфликт без устранения первопричин конфликта вокруг Украины невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Без устранения первопричин конфликта вокруг Украины остановить войну невозможно", - сказал он журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.
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украина, россия, павел зарубин, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Украина, Россия, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Конфликт на Украине можно завершить устранением первопричин, заявил Песков

Песков: остановить конфликт на Украине без устранения первопричин невозможно

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Остановить конфликт без устранения первопричин конфликта вокруг Украины невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Без устранения первопричин конфликта вокруг Украины остановить войну невозможно", - сказал он журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.
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УкраинаРоссияПавел ЗарубинДмитрий ПесковТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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