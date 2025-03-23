https://ria.ru/20250323/konfetka-2006423463.html

В погоне за "счастьем". История самого ужасного преступления времен СССР

В погоне за "счастьем". История самого ужасного преступления времен СССР - РИА Новости, 23.03.2025

В погоне за "счастьем". История самого ужасного преступления времен СССР

Эта ужасная и леденящая душу история произошла во времена СССР в центре Челябинска в 1960-х Здесь в тугой клубок переплелись любовь, ревность, измена,... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T08:30:00+03:00

2025-03-23T08:30:00+03:00

2025-03-23T08:30:00+03:00

челябинск

ссср

энгельс

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Эта ужасная и леденящая душу история произошла во времена СССР в центре Челябинска в 1960-х Здесь в тугой клубок переплелись любовь, ревность, измена, ненависть, что вылилось в итоге в страшнейшее преступление.Пропала девочкаИрина Покровская вечером пришла в детский сад за своей маленькой дочкой — трехлетней Галочкой. В семье девочка была единственным ребенком. Родители любили и заботились о малышке, и она росла доброй и улыбчивой.Однако воспитательница сказала, что девочку уже забрали. Как, кто? Мать бросилась домой, но дочери дома не было, в ужасе она обратилась в милицию и вернулась в детский сад уже в сопровождении милиционера.Совместно они осмотрели территорию, каждый закуток — девочки нигде не было, малышка пропала.Страшная находка и конфеты с ядомИсчезнувшую из детского сада Галю Покровскую в тот же вечер нашёл случайный житель пятиэтажки, в которой девочка жила с родителями.Он спустился в подвал за картошкой и обнаружил ребёнка, лежащего на полу. Потряс за плечо и бросился на помощь к соседу — врачу. Доктор осмотрел девочку, но он уже не мог ничем помочь — она погибла.Через некоторое время на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.Эксперты тщательно осматривали всё вокруг и обнаружили откусанную шоколадную конфету, от которой исходил резкий и неприятный запах.У опытных криминалистов сразу промелькнула мысль, что конфета отравлена, позже экспертиза подтвердит эту догадку.Дама в черном пальтоПервым делом оперативники допросили воспитательницу детского сада Елену Солодникову, которая последний раз видела малышку живой. Солодникова вспомнила, что в ту смену забегалась и не заметила, как девочку забрала какая-то женщина.Разглядеть её она смогла только со спины и запомнила, что та была одета в черное пальто. Но девочка послушно пошла за взрослой, получается, она была с ней знакома.Сыщики опросили родителей, чьи дети ходили в тот же детский сад, но никто не заметил, с кем ушла маленькая Галя.Милиционеры совершили поквартирный обход дома, в котором жила семья Покровских, но и тут их ждало разочарование, никто в тот день не заметил ни девочку, ни её сопровождающую.Убийца рядомМысль, что убийца живёт где-то неподалеку от места преступления, не давала покоя сотруднику милиции Сухову. Оперативник упорно приходил к дому по улице Энгельса, где обнаружили погибшую.Однажды, когда во дворе, где произошло преступление, милиционер сидел на лавочке, к нему подошла девочка и попросила открыть какую-то склянку. Мужчина потянул за пробку, и в нос ударил жутко знакомый запах, точно такой же был у конфеты, которой отравили малышку.Милиционеры наведались домой к девочке. Дверь открыла хозяйка квартиры, молодая женщина Нина Герасименко, учительница английского языка.Она пояснила, что нашла пузырек в сумке, которую обронила женщина, одетая в черное пальто. И все же сыщики решили повнимательней присмотреться к Нине.Преподавательница жила в достатке по советским меркам, воспитывала двоих маленьких дочерей и была вдовой. Ее муж умер три года назад при загадочных обстоятельствах. В свои 39 лет он ничем не болел, и причину смерти так и не смогли указать.Оперативники выяснили, что муж Нины хорошо зарабатывал — был заведующим базы. При этом жил в своё удовольствие и ни в чем себе не отказывал, активно встречался с другими женщинами. Попытки Нины поговорить пресекал, грозил разводом и внезапно умер.Сыщики вскрыли могилу мужа, провели химическую экспертизу останков, никаких ядов не обнаружили. Вдову оставили в покое.Выстрел на дачеКазалось, следствие зашло в тупик, но тут в милицию позвонила мать погибшей девочки. Муж пропал и оставил записку, где винил себя в смерти дочери и писал, что собирается отомстить.Из дома пропало ружьё и ключи от дачи. Оперативники кинулись за город. Когда они подъезжали к дому, услышали выстрел. На дорожке лежал отец погибшей, живой, но без сознания. Врачи констатировали обширный инфаркт, и давать показания он был не в состоянии.Во время обыска на его рабочем месте оперативники обнаружили портрет "незнакомки", как две капли воды похожий на Нину Герасименко. Учительница английского поняла, что дальше отпираться бессмысленно, и рассказала ужасную правду.Смертельный треугольникУ женщины был роман с отцом погибшей девочки, и в какой-то момент Нина поставила условие: "Или я, или твоя семья", но мужчина выбрал Ирину и дочку Галю.От досады и унижения в голове у Нины всё смешалось, и она решила, что девочка является единственным препятствием к ее личному счастью.Найдя яд, который использовался для опрыскивания садов от насекомых, Нина решает отравить малышку.Она пришла за Галочкой в садик. Девочка спокойно пошла за "тётей Ниной", ее частенько отец водил на "уроки английского".После смерти дочери мужчина и не подумал на любовницу, что та из ревности отравила дочь. Нина сама себя выдала. Вместо слов сочувствия прислала ему свой портрет. Тогда он вызвал учительницу на дачу, решив застрелить, но промахнулся из-за случившегося инфаркта.Жизнь послеОтравительницу приговорили к 12 годам лишения свободы. Отсидев, вернулась в Челябинск, работала почтальоном. Но горожане узнали преступницу: испугавшись народного гнева, она исчезла из города.Уехали и супруги Покровские. Когда вскрылась вся правда, Ирина простила Сергея, и они решили начать жизнь заново на новом месте. Как сложилась их дальнейшая судьба, никто не знает.

челябинск

ссср

энгельс

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челябинск, ссср, энгельс