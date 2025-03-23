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Армия Израиля сообщила о нанесении удара по ключевому члену ХАМАС - РИА Новости, 23.03.2025
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23:18 23.03.2025 (обновлено: 23:19 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/izrail-2006833352.html
Армия Израиля сообщила о нанесении удара по ключевому члену ХАМАС
Армия Израиля сообщила о нанесении удара по ключевому члену ХАМАС - РИА Новости, 23.03.2025
Армия Израиля сообщила о нанесении удара по ключевому члену ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по ключевому члену палестинского движения ХАМАС в больнице Нассер на юге сектора Газа. РИА Новости, 23.03.2025
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в мире
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по ключевому члену палестинского движения ХАМАС в больнице Нассер на юге сектора Газа. "Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла точный удар по ключевому террористу террористической организации ХАМАС, который действовал внутри комплекса больницы Нассер", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
https://ria.ru/20250323/smi-2006732355.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия Израиля сообщила о нанесении удара по ключевому члену ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара по ключевому члену ХАМАС в больнице Нассер

© AP Photo / Ashraf AmraЗдание, разрушенное в результате израильского авиаудара по городу Газа
Здание, разрушенное в результате израильского авиаудара по городу Газа - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Ashraf Amra
Здание, разрушенное в результате израильского авиаудара по городу Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по ключевому члену палестинского движения ХАМАС в больнице Нассер на юге сектора Газа.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла точный удар по ключевому террористу террористической организации ХАМАС, который действовал внутри комплекса больницы Нассер", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
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