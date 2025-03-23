https://ria.ru/20250323/izrail-2006833352.html

Армия Израиля сообщила о нанесении удара по ключевому члену ХАМАС

Армия Израиля сообщила о нанесении удара по ключевому члену ХАМАС - РИА Новости, 23.03.2025

Армия Израиля сообщила о нанесении удара по ключевому члену ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по ключевому члену палестинского движения ХАМАС в больнице Нассер на юге сектора Газа. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T23:18:00+03:00

2025-03-23T23:18:00+03:00

2025-03-23T23:19:00+03:00

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871669641_0:50:3072:1777_1920x0_80_0_0_ec69c48734585b28b4cacdf4b713fa54.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по ключевому члену палестинского движения ХАМАС в больнице Нассер на юге сектора Газа. "Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла точный удар по ключевому террористу террористической организации ХАМАС, который действовал внутри комплекса больницы Нассер", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.

https://ria.ru/20250323/smi-2006732355.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году