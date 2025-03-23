https://ria.ru/20250323/izrail-2006805208.html

Израиль официально признал 13 поселений на Западном берегу Иордана

Израиль официально признал 13 поселений на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 23.03.2025

Израиль официально признал 13 поселений на Западном берегу Иордана

Израильский кабинет министров утвердил признание 13 еврейских поселений и форпостов на Западном берегу в качестве самостоятельных населенных пунктов, часть из... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T18:06:00+03:00

2025-03-23T18:06:00+03:00

2025-03-23T18:06:00+03:00

в мире

жилье

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западный берег реки иордан

восточный иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Израильский кабинет министров утвердил признание 13 еврейских поселений и форпостов на Западном берегу в качестве самостоятельных населенных пунктов, часть из которых ранее не имели легального статуса в соответствии с израильским законодательством, сообщил в воскресенье министров финансов Израиля Бецалель Смотрич, который назвал это решение "важным шагом" на пути к фактическому суверенитету Израиля над палестинскими территориями. Данное решение означает фактическое увеличение количества еврейских поселений на Западном берегу, которые считаются законными с точки зрения израильского законодательства. Ранее статус этих поселений был не урегулирован. Признание этих населенных пунктов в качестве самостоятельных позволит их расширять и развивать в них новое строительство. Кроме того, легализация ряда форпостов, которые ранее считались незаконными, защитит их от демонтажа. "Военно-политический кабинет одобрил мое предложение отделить 13 поселений в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.) от прилегающих к ним населенных пунктов и признать их самостоятельными. Этот шаг делается на фоне одобрения строительства десятков тысяч единиц жилья в Иудее и Самарии и является еще одним важным шагом в процессе нормализации и регулирования ситуации с поселениями", - заявил Смотрич на своей странице в социальной сети X. Министр отметил, что до сих пор эти поселения формально считались частью своих "материнских" населенных пунктов, что вызывало множество трудностей в их повседневной жизнедеятельности. "Признание каждого из них в качестве самостоятельного населенного пункта на практике является важным шагом, который во многом поможет их продвижению и развитию. Мы продолжаем проводить революцию в деле нормализации и регулировании ситуации с поселениями. Вместо того, чтобы прятаться и извиняться, мы поднимаем флаг, строимся и заселяемся. Это еще один важный шаг на пути к реальному суверенитету в Иудее и Самарии", - подчеркнул Смотрич, который по совместительству курирует в министерстве обороны вопросы гражданского управления на Западном берегу. Министр также опубликовал список населенных пунктов на Западном берегу, которые будут признаны самостоятельными. В него вошли Алон, Хараша, Керем-Реим, Нирия, Мигрон, Швут-Рахель, Авнат, Брош ха-Бекаа - Бетронот, Лешем, Нофей-Нехемия, Таль-Менаше, Ивей ха-Нахаль и Гваот. Признание этих населенных пунктов в качестве самостоятельных позволит развивать в них новое строительство и расширять их. Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с палестинцами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

https://ria.ru/20250321/izrail-2006427792.html

https://ria.ru/20241215/izrail-1989318680.html

https://ria.ru/20241208/izrail-1987992038.html

израиль

западный берег реки иордан

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в мире, жилье, израиль, западный берег реки иордан, восточный иерусалим