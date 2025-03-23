https://ria.ru/20250323/iran-2006799053.html

В Иране заявили, что распад Сирии пойдет на пользу только Израилю

В Иране заявили, что распад Сирии пойдет на пользу только Израилю - РИА Новости, 23.03.2025

В Иране заявили, что распад Сирии пойдет на пользу только Израилю

Иран признает значимость сохранения стабильности и территориальной целостности Сирии, распад арабской республики пойдет на пользу только Израилю, заявил глава... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:55:00+03:00

2025-03-23T16:55:00+03:00

2025-03-23T16:55:00+03:00

в мире

сирия

иран

израиль

аббас аракчи

башар асад

ахмед аш-шараа

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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Иран признает значимость сохранения стабильности и территориальной целостности Сирии, распад арабской республики пойдет на пользу только Израилю, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Весь регион Ближнего Востока – это наше стратегическое поле. Каждая страна на ней имеет свою значимость. То, что касается последних событий в Сирии, для нас главное – стабильность сирийского государства, сохранение единства и территориальной целостности этой страны. Это имеет принципиальное значение, не только для нас, а для всего Ближнего Востока. Очень большую опасность представляет распад Сирии... Я думаю, что распад Сирии пойдет на руку только Израилю и его режиму", - сказал Аракчи, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250322/udar-2006612226.html

сирия

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в мире, сирия, иран, израиль, аббас аракчи, башар асад, ахмед аш-шараа