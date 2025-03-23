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В Иране заявили, что распад Сирии пойдет на пользу только Израилю - РИА Новости, 23.03.2025
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16:55 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/iran-2006799053.html
В Иране заявили, что распад Сирии пойдет на пользу только Израилю
В Иране заявили, что распад Сирии пойдет на пользу только Израилю - РИА Новости, 23.03.2025
В Иране заявили, что распад Сирии пойдет на пользу только Израилю
Иран признает значимость сохранения стабильности и территориальной целостности Сирии, распад арабской республики пойдет на пользу только Израилю, заявил глава... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T16:55:00+03:00
2025-03-23T16:55:00+03:00
в мире
сирия
иран
израиль
аббас аракчи
башар асад
ахмед аш-шараа
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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Иран признает значимость сохранения стабильности и территориальной целостности Сирии, распад арабской республики пойдет на пользу только Израилю, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Весь регион Ближнего Востока – это наше стратегическое поле. Каждая страна на ней имеет свою значимость. То, что касается последних событий в Сирии, для нас главное – стабильность сирийского государства, сохранение единства и территориальной целостности этой страны. Это имеет принципиальное значение, не только для нас, а для всего Ближнего Востока. Очень большую опасность представляет распад Сирии... Я думаю, что распад Сирии пойдет на руку только Израилю и его режиму", - сказал Аракчи, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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в мире, сирия, иран, израиль, аббас аракчи, башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Иран, Израиль, Аббас Аракчи, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
В Иране заявили, что распад Сирии пойдет на пользу только Израилю

Глава МИД Ирана Аракчи: распад Сирии пойдет на пользу только Израилю

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Иран признает значимость сохранения стабильности и территориальной целостности Сирии, распад арабской республики пойдет на пользу только Израилю, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Весь регион Ближнего Востока – это наше стратегическое поле. Каждая страна на ней имеет свою значимость. То, что касается последних событий в Сирии, для нас главное – стабильность сирийского государства, сохранение единства и территориальной целостности этой страны. Это имеет принципиальное значение, не только для нас, а для всего Ближнего Востока. Очень большую опасность представляет распад Сирии... Я думаю, что распад Сирии пойдет на руку только Израилю и его режиму", - сказал Аракчи, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Израиль нанес удары по стратегическим объектам в Сирии
22 марта, 01:10
 
В миреСирияИранИзраильАббас АракчиБашар АсадАхмед аш-Шараа
 
 
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