Иран обвинил США и Израиль в распространении ложных представлений о стране
Глава МИД Ирана Аракчи: США и Израиль выставляют Иран слабым государством
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. США и Израиль распространяют в мире ложные представления об Иране, в частности, выставляют исламскую республику слабым государством, Тегеран рассчитывает, что со временем Вашингтон начнет придерживаться более разумного политического курса, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"К сожалению, существующие о нас (об Иране - ред.) представления, образы и расчеты совершенно неверны. Реальность Исламской Республики Иран и ее возможностей отличается от того, что сообщают о нем всему миру, в особенности от тех образов Ирана, которые представляет Израиль всему миру, и я уверен, что он делает то же самое, что и в США", - сказал Аракчи, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.
Аракчи также указал, что попытки ряда лиц как в социальных сетях, так и на высшем политическом уровне в США представить Иран "слабым государством" являются "ложной реальностью". Он выразил уверенность, что "со временем она будет исправлена в представлении президента США Дональда Трампа и других американских политиков".
"Надеюсь, они будут придерживаться более разумного политического курса", - добавил иранский дипломат.
В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
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Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.