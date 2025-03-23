Рейтинг@Mail.ru
Иран обвинил США и Израиль в распространении ложных представлений о стране - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/iran-2006798142.html
Иран обвинил США и Израиль в распространении ложных представлений о стране
Иран обвинил США и Израиль в распространении ложных представлений о стране - РИА Новости, 23.03.2025
Иран обвинил США и Израиль в распространении ложных представлений о стране
США и Израиль распространяют в мире ложные представления об Иране, в частности, выставляют исламскую республику слабым государством, Тегеран рассчитывает, что... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T16:45:00+03:00
2025-03-23T16:45:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
аббас аракчи
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. США и Израиль распространяют в мире ложные представления об Иране, в частности, выставляют исламскую республику слабым государством, Тегеран рассчитывает, что со временем Вашингтон начнет придерживаться более разумного политического курса, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "К сожалению, существующие о нас (об Иране - ред.) представления, образы и расчеты совершенно неверны. Реальность Исламской Республики Иран и ее возможностей отличается от того, что сообщают о нем всему миру, в особенности от тех образов Ирана, которые представляет Израиль всему миру, и я уверен, что он делает то же самое, что и в США", - сказал Аракчи, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана. Аракчи также указал, что попытки ряда лиц как в социальных сетях, так и на высшем политическом уровне в США представить Иран "слабым государством" являются "ложной реальностью". Он выразил уверенность, что "со временем она будет исправлена в представлении президента США Дональда Трампа и других американских политиков". "Надеюсь, они будут придерживаться более разумного политического курса", - добавил иранский дипломат. В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250312/iran-2004604527.html
https://ria.ru/20250307/iran-2003725365.html
https://ria.ru/20250323/delo-2006764504.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Али Хаменеи
Иран обвинил США и Израиль в распространении ложных представлений о стране

Глава МИД Ирана Аракчи: США и Израиль выставляют Иран слабым государством

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. США и Израиль распространяют в мире ложные представления об Иране, в частности, выставляют исламскую республику слабым государством, Тегеран рассчитывает, что со временем Вашингтон начнет придерживаться более разумного политического курса, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"К сожалению, существующие о нас (об Иране - ред.) представления, образы и расчеты совершенно неверны. Реальность Исламской Республики Иран и ее возможностей отличается от того, что сообщают о нем всему миру, в особенности от тех образов Ирана, которые представляет Израиль всему миру, и я уверен, что он делает то же самое, что и в США", - сказал Аракчи, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Верховный лидер Ирана назвал призыв Трампа к переговорам обманом
12 марта, 19:14
Аракчи также указал, что попытки ряда лиц как в социальных сетях, так и на высшем политическом уровне в США представить Иран "слабым государством" являются "ложной реальностью". Он выразил уверенность, что "со временем она будет исправлена в представлении президента США Дональда Трампа и других американских политиков".
"Надеюсь, они будут придерживаться более разумного политического курса", - добавил иранский дипломат.
В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Иран ответил на угрозу Трампа из-за ядерной программы
7 марта, 19:47
Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Тегерану нет дела до ожиданий Трампа, заявил глава МИД Ирана
Вчера, 12:36
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиАли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала