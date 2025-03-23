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В ГД призвали проверить организаторов косплей-фестивалей "Кица арт-маркет" - РИА Новости, 23.03.2025
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04:24 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/gosduma-2006736122.html
В ГД призвали проверить организаторов косплей-фестивалей "Кица арт-маркет"
В ГД призвали проверить организаторов косплей-фестивалей "Кица арт-маркет" - РИА Новости, 23.03.2025
В ГД призвали проверить организаторов косплей-фестивалей "Кица арт-маркет"
Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал проверить организаторов косплей-фестивалей "Кица арт-маркет", которые проводятся в торговых центрах и РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T04:24:00+03:00
2025-03-23T04:24:00+03:00
алексей журавлев
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал проверить организаторов косплей-фестивалей "Кица арт-маркет", которые проводятся в торговых центрах и на других площадках по всей территории России. Депутат рассказал, что в последнее время таких фестивалей становится все больше. По его словам, на такие сходки аниме-, дрэг- и хоррор-субкультур приходят полуголые дети и подростки в костюмах "представителей темных сил", "с импровизированными бензопилами в крови", в костюмах мертвецов, им "наносят разный устрашающий грим". "Призываю проверить организаторов данных мероприятий в разных городах", - сказал Журавлев РИА Новости. Он отметил, что в рекламе и отзывах все звучит вполне благопристойно - как собрание любителей японской анимации, в увлечении которой ничего плохо нет. "Только вот, судя по сообщениям с мест, где проводят такие фестивали, очень уж напоминают пресловутые балы нечисти, которые на Западе устраивают на Хэллоуин. Гримируют не под покемонов и милых зверушек, а под монстров ада с окровавленными зубами. Все это, как и прежде, часть той самой стратегии мягкой силы, что затягивала наша страну в систему чуждых для нас ценностей", - считает парламентарий. Депутат подчеркнул, что в игровой форме неокрепшей детской психике навязывается мнение, что нормально в православный Великий пост изображать дьявольские создания. "Исподволь ребенок привыкает к тому, что и сама православная вера может подвергаться поруганию так же легко и просто, как проходят эти богомерзкие карнавалы. Любопытно, что даже само название - "Кица-маркет" - вообще-то украинское, от "кица" - "кошка", а всем известно, к чему в этой соседней стране привели в итоге все эти заигрывания с язычеством и национализмом", - добавил он. Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев ("Единая Россия") отметил, что молодые люди легче поддаются влиянию, в том числе деструктивных культов и объединений. "С одной стороны, закон не запрещает собираться и переодеваться в зомби, скелетов и монстров. С другой, все понимают, что за каждым подобным сборищем школьников стоят взрослые люди, которые, в лучшем случае, хотят извлечь из подростковых увлечений финансовую выгоду. А в худшем, могут, скажем прямо, создать секту, которая начнется с игры в переодевание", - сказал Толмачев РИА Новости. По его мнению, нужно очень ответственно и внимательно относиться к такого рода активностям и пристально наблюдать за организаторами, для которых все это - совсем не игра.
https://ria.ru/20250317/yubka-2005497880.html
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алексей журавлев , госдума рф
Алексей Журавлев , Госдума РФ
В ГД призвали проверить организаторов косплей-фестивалей "Кица арт-маркет"

Депутат Журавлев призвал проверить организаторов фестивалей "Кица арт-маркет"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал проверить организаторов косплей-фестивалей "Кица арт-маркет", которые проводятся в торговых центрах и на других площадках по всей территории России.
Депутат рассказал, что в последнее время таких фестивалей становится все больше. По его словам, на такие сходки аниме-, дрэг- и хоррор-субкультур приходят полуголые дети и подростки в костюмах "представителей темных сил", "с импровизированными бензопилами в крови", в костюмах мертвецов, им "наносят разный устрашающий грим".
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"Призываю проверить организаторов данных мероприятий в разных городах", - сказал Журавлев РИА Новости.
Он отметил, что в рекламе и отзывах все звучит вполне благопристойно - как собрание любителей японской анимации, в увлечении которой ничего плохо нет.
"Только вот, судя по сообщениям с мест, где проводят такие фестивали, очень уж напоминают пресловутые балы нечисти, которые на Западе устраивают на Хэллоуин. Гримируют не под покемонов и милых зверушек, а под монстров ада с окровавленными зубами. Все это, как и прежде, часть той самой стратегии мягкой силы, что затягивала наша страну в систему чуждых для нас ценностей", - считает парламентарий.
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Депутат подчеркнул, что в игровой форме неокрепшей детской психике навязывается мнение, что нормально в православный Великий пост изображать дьявольские создания.
"Исподволь ребенок привыкает к тому, что и сама православная вера может подвергаться поруганию так же легко и просто, как проходят эти богомерзкие карнавалы. Любопытно, что даже само название - "Кица-маркет" - вообще-то украинское, от "кица" - "кошка", а всем известно, к чему в этой соседней стране привели в итоге все эти заигрывания с язычеством и национализмом", - добавил он.
Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев ("Единая Россия") отметил, что молодые люди легче поддаются влиянию, в том числе деструктивных культов и объединений.
"С одной стороны, закон не запрещает собираться и переодеваться в зомби, скелетов и монстров. С другой, все понимают, что за каждым подобным сборищем школьников стоят взрослые люди, которые, в лучшем случае, хотят извлечь из подростковых увлечений финансовую выгоду. А в худшем, могут, скажем прямо, создать секту, которая начнется с игры в переодевание", - сказал Толмачев РИА Новости.
По его мнению, нужно очень ответственно и внимательно относиться к такого рода активностям и пристально наблюдать за организаторами, для которых все это - совсем не игра.
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