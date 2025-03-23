https://ria.ru/20250323/germaniya-2006732194.html

"Германия будет затоплена": немцев внезапно охватил ужас

"Германия будет затоплена": немцев внезапно охватил ужас - РИА Новости, 23.03.2025

"Германия будет затоплена": немцев внезапно охватил ужас

Многие молодые немцы не знают, что спасет их в будущем от долгов после того, как в Германии решили отменить потолок госдолга и нарастить расходы на оборону,... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T02:31:00+03:00

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2025-03-23T13:48:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Многие молодые немцы не знают, что спасет их в будущем от долгов после того, как в Германии решили отменить потолок госдолга и нарастить расходы на оборону, пишет Welt."Конфликты, климат, гигантские налоговые платежи — у меня действительно больше нет никакой перспективы, <…>", — пожаловался в беседе с изданием Леон Армтропф, подводя итог затруднительному положению, в котором оказался он и его сверстники.Как отмечается в материале, немецкой молодежи придется выплачивать гигантские долги, которые разрешили набирать законодатели."Если молодежи повезет, то изменение климата, которое теперь стало отчасти необратимым, гарантирует, что Германия будет затоплена или опустошена. <…> В ином случае немецкой молодежи придется вечно выплачивать долги", — резюмирует издание.Во вторник бундестаг по инициативе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) большинством голосов принял поправки в конституцию страны, чтобы увеличить инвестиции в оборону и развитие инфраструктуры. Парламент решил ограничить действие механизма (так называемого "долгового тормоза"), который не позволяет правительству брать крупные заимствования. До победы на выборах в бундестаг лидер ХДС Фридрих Мерц выступал против принятия таких мер.Как показал свежий опрос, проведенный в Германии, число сторонников назначения канцлером лидера победившего на выборах Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца снизилось за последние две недели с 44 до 37 процентов.

https://ria.ru/20250322/germaniya-2006659157.html

https://ria.ru/20250322/germaniya-2006616546.html

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в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, welt