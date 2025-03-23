"Германия будет затоплена": немцев внезапно охватил ужас
Welt: молодые немцы недовольны отменой потолка госдолга в Германии
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Многие молодые немцы не знают, что спасет их в будущем от долгов после того, как в Германии решили отменить потолок госдолга и нарастить расходы на оборону, пишет Welt.
"Конфликты, климат, гигантские налоговые платежи — у меня действительно больше нет никакой перспективы, <…>", — пожаловался в беседе с изданием Леон Армтропф, подводя итог затруднительному положению, в котором оказался он и его сверстники.
Как отмечается в материале, немецкой молодежи придется выплачивать гигантские долги, которые разрешили набирать законодатели.
"Если молодежи повезет, то изменение климата, которое теперь стало отчасти необратимым, гарантирует, что Германия будет затоплена или опустошена. <…> В ином случае немецкой молодежи придется вечно выплачивать долги", — резюмирует издание.
Во вторник бундестаг по инициативе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) большинством голосов принял поправки в конституцию страны, чтобы увеличить инвестиции в оборону и развитие инфраструктуры. Парламент решил ограничить действие механизма (так называемого "долгового тормоза"), который не позволяет правительству брать крупные заимствования. До победы на выборах в бундестаг лидер ХДС Фридрих Мерц выступал против принятия таких мер.
Как показал свежий опрос, проведенный в Германии, число сторонников назначения канцлером лидера победившего на выборах Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца снизилось за последние две недели с 44 до 37 процентов.
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