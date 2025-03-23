https://ria.ru/20250323/efimov-2006606276.html

Ефимов: Москва передала совету ветеранов 143 помещения для работы

Ефимов: Москва передала совету ветеранов 143 помещения для работы - РИА Новости, 23.03.2025

Ефимов: Москва передала совету ветеранов 143 помещения для работы

Московский городской совет ветеранов за пять лет получил от столичных властей 143 помещения для их деятельности, рассказал заммэра по градостроительной политике РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:12:00+03:00

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2025-03-23T13:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Московский городской совет ветеранов за пять лет получил от столичных властей 143 помещения для их деятельности, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2020 года для организации работы с ветеранами город подобрал и безвозмездно передал 143 помещения общей площадью более 11,3 тысячи квадратных метров. Одно из них – площадью свыше 130 квадратных метров – выделили с начала этого года. Помещения расположены на первых этажах жилых домов и отвечают требованиям ветеранских организаций, поскольку являются нежилыми и имеют отдельный вход", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В 2023 году организации ветеранов получили таким образом около 20 объектов на 1,2 тысячи "квадратов". При этом в 2024 году таких объектов было выделено на 40% больше, а их общая площадь составила более 2 тысяч "квадратов".Получить такое помещение можно бесплатно. Для этого подразделения столичного горсовета ветеранов должны подать заявку в местные органы власти. Подбором помещений займется департамент городского имущества. Обслуживанием, содержанием и ремонтом будут заниматься управы.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы