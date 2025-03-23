https://ria.ru/20250323/dtp-2006786206.html
На юго-западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
На юго-западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.03.2025
На юго-западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Четыре человека получили травмы после столкновения четырех автомобилей на Киевском шоссе на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:27:00+03:00
2025-03-23T15:27:00+03:00
2025-03-23T15:28:00+03:00
происшествия
москва
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578119372_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ca5d583bcdf0583842514e5e041767e4.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Четыре человека получили травмы после столкновения четырех автомобилей на Киевском шоссе на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. "В 11.40 на 32 километре Киевского шоссе, по предварительным данным, произошло столкновение четырех транспортных средств. Два человека пострадали, они направлены в больницу", - говорится в сообщении. Кроме того, еще двух пострадавших осмотрели медики. Решается вопрос о госпитализации. На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства дорожной аварии.
https://ria.ru/20250322/dtp-2006723939.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578119372_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_4e4bd4ab621c102241704e79cf77479d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
На юго-западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами на юго-западе Москвы