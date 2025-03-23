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На юго-западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.03.2025
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15:27 23.03.2025 (обновлено: 15:28 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/dtp-2006786206.html
На юго-западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
На юго-западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.03.2025
На юго-западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Четыре человека получили травмы после столкновения четырех автомобилей на Киевском шоссе на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Четыре человека получили травмы после столкновения четырех автомобилей на Киевском шоссе на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. "В 11.40 на 32 километре Киевского шоссе, по предварительным данным, произошло столкновение четырех транспортных средств. Два человека пострадали, они направлены в больницу", - говорится в сообщении. Кроме того, еще двух пострадавших осмотрели медики. Решается вопрос о госпитализации. На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства дорожной аварии.
https://ria.ru/20250322/dtp-2006723939.html
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происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
На юго-западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Четыре человека получили травмы после столкновения четырех автомобилей на Киевском шоссе на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
"В 11.40 на 32 километре Киевского шоссе, по предварительным данным, произошло столкновение четырех транспортных средств. Два человека пострадали, они направлены в больницу", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще двух пострадавших осмотрели медики. Решается вопрос о госпитализации. На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства дорожной аварии.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В ДТП на трассе М-2 "Крым" под Тулой один человек погиб, десять пострадали
22 марта, 23:36
 
ПроисшествияМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
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