https://ria.ru/20250323/dtp-2006786206.html

На юго-западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

На юго-западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.03.2025

На юго-западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

Четыре человека получили травмы после столкновения четырех автомобилей на Киевском шоссе на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T15:27:00+03:00

2025-03-23T15:27:00+03:00

2025-03-23T15:28:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Четыре человека получили травмы после столкновения четырех автомобилей на Киевском шоссе на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. "В 11.40 на 32 километре Киевского шоссе, по предварительным данным, произошло столкновение четырех транспортных средств. Два человека пострадали, они направлены в больницу", - говорится в сообщении. Кроме того, еще двух пострадавших осмотрели медики. Решается вопрос о госпитализации. На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства дорожной аварии.

https://ria.ru/20250322/dtp-2006723939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, гибдд мвд рф