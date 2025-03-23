https://ria.ru/20250323/burjatija-2006766531.html

В Бурятии завели дело после массового заражения вахтовиков сальмонеллезом

В Бурятии завели дело после массового заражения вахтовиков сальмонеллезом - РИА Новости, 23.03.2025

В Бурятии завели дело после массового заражения вахтовиков сальмонеллезом

Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг заведено в Бурятии по факту массового заражения вахтовиков сальмонеллезом, сообщила Восточно-Сибирская транспортная РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:10:00+03:00

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УЛАН-УДЭ, 23 мар – РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг заведено в Бурятии по факту массового заражения вахтовиков сальмонеллезом, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления работников вахтового поселка", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства. Отмечается, что транспортной прокуратурой признано законным постановление следователя Восточно-Байкальского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Бурятия сообщила РИА Новости, что сальмонеллезом заразился 21 работник вахтового поселка Северомуйск Муйского района республики. По данным Восточного МСУТ СК России, заболевание подтвердилось у 16 работников строительной компании, которая осуществляла строительство Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги. Один из заболевших скончался, остальные находятся в больнице. По предварительным данным, работники отравились 13 марта в столовой, принадлежащей одной из коммерческих организаций. Услуги по обеспечению питанием осуществляли сотрудники столовой на основании договора.

https://ria.ru/20250322/salmonellez-2006641145.html

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происшествия, здоровье - общество, муйский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)