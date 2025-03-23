https://ria.ru/20250323/brjussel-2006819254.html

Демонстранты в Брюсселе заявили о растущем расизме в Бельгии и ЕС

Демонстранты в Брюсселе заявили о растущем расизме в Бельгии и ЕС - РИА Новости, 23.03.2025

Демонстранты в Брюсселе заявили о растущем расизме в Бельгии и ЕС

Порядка 200 ассоциаций, негосударственных организаций и политических партий организовали в воскресенье акцию протеста в центре Брюсселя против роста проявлений... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T20:31:00+03:00

2025-03-23T20:31:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Порядка 200 ассоциаций, негосударственных организаций и политических партий организовали в воскресенье акцию протеста в центре Брюсселя против роста проявлений расизма в Бельгии и ЕС, в том числе на государственном уровне, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции раскритиковали как политику Бельгии, так и ЕС в целом, отмечая, что многие лозунги крайне правых реализуются в действиях властей. "Мы констатируем, что ни одно правительство в Бельгии не борется против дискриминации и расизма. Напротив, людей оставляют на произвол судьбы, а организации, которые им помогают, сами становятся жертвами атак", - говорится в совместном заявлении организаторов акции. Они утверждают, что жители Бельгии часто сталкиваются с проявлением расизма и дискриминацией при поиске работы, попытках снять жилье, в государственных учреждениях, школах и институтах. "Разделение граждан на первый и второй сорт усиливается и даже принимает юридический характер, мы приближаемся к режиму апартеида, где права не гарантируются в равной степени для всех", - говорится в документе. При этом проявления расизма касаются в том числе тех, "кто живет, работает и вносит вклад в развитие общества в ЕС". Одна из профильных организаций заявила, что получает в среднем ежедневно две жалобы, связанные с проявлением расизма. По данным полиции Брюсселя, в акции приняли участие около двух тысяч человек.

https://ria.ru/20250213/bryussel-1999196957.html

https://ria.ru/20250314/rasizm-2005129854.html

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в мире, бельгия, брюссель, евросоюз