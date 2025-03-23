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Жителя Белгородской области ранило при атаке БПЛА по автомобилю

Жителя Белгородской области ранило при атаке БПЛА по автомобилю - РИА Новости, 23.03.2025

Жителя Белгородской области ранило при атаке БПЛА по автомобилю

Мирный житель ранен в Ракитянском районе Белгородской области при атаке украинского дрона по легковому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:41:00+03:00

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2025-03-23T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Мирный житель ранен в Ракитянском районе Белгородской области при атаке украинского дрона по легковому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В хуторе Барилов Ракитянского района беспилотник ударил по легковому автомобилю. В результате детонации боеприпаса ранен водитель. Мужчина со множественными осколочными ранениями плеча, предплечья и ноги попутным транспортом доставлен в Ракитянскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что после оказания медицинской помощи пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено, добавил губернатор.Ракитянский район находится в северо-западной части Белгородской области и не имеет непосредственной границы с Украиной. На севере он соседствует с Беловским районом Курской области, а на западе — с Краснояружским районом Белгородской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, белгородская область, ракитянский район, белгород, вячеслав гладков, происшествия