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Жителя Белгородской области ранило при атаке БПЛА по автомобилю
Жителя Белгородской области ранило при атаке БПЛА по автомобилю - РИА Новости, 23.03.2025
Жителя Белгородской области ранило при атаке БПЛА по автомобилю
Мирный житель ранен в Ракитянском районе Белгородской области при атаке украинского дрона по легковому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:41:00+03:00
2025-03-23T12:41:00+03:00
2025-03-23T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Мирный житель ранен в Ракитянском районе Белгородской области при атаке украинского дрона по легковому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В хуторе Барилов Ракитянского района беспилотник ударил по легковому автомобилю. В результате детонации боеприпаса ранен водитель. Мужчина со множественными осколочными ранениями плеча, предплечья и ноги попутным транспортом доставлен в Ракитянскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что после оказания медицинской помощи пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено, добавил губернатор.Ракитянский район находится в северо-западной части Белгородской области и не имеет непосредственной границы с Украиной. На севере он соседствует с Беловским районом Курской области, а на западе — с Краснояружским районом Белгородской области.
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Жителя Белгородской области ранило при атаке БПЛА по автомобилю
Мирного жителя в Белгородской области ранило при атаке дрона ВСУ по автомобилю