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Жителя Белгородской области ранило при атаке БПЛА по автомобилю - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 23.03.2025 (обновлено: 12:52 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/bpla-2006764975.html
Жителя Белгородской области ранило при атаке БПЛА по автомобилю
Жителя Белгородской области ранило при атаке БПЛА по автомобилю - РИА Новости, 23.03.2025
Жителя Белгородской области ранило при атаке БПЛА по автомобилю
Мирный житель ранен в Ракитянском районе Белгородской области при атаке украинского дрона по легковому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:41:00+03:00
2025-03-23T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
ракитянский район
белгород
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Мирный житель ранен в Ракитянском районе Белгородской области при атаке украинского дрона по легковому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В хуторе Барилов Ракитянского района беспилотник ударил по легковому автомобилю. В результате детонации боеприпаса ранен водитель. Мужчина со множественными осколочными ранениями плеча, предплечья и ноги попутным транспортом доставлен в Ракитянскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что после оказания медицинской помощи пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено, добавил губернатор.Ракитянский район находится в северо-западной части Белгородской области и не имеет непосредственной границы с Украиной. На севере он соседствует с Беловским районом Курской области, а на западе — с Краснояружским районом Белгородской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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вооруженные силы украины, белгородская область, ракитянский район, белгород, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Ракитянский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия
Жителя Белгородской области ранило при атаке БПЛА по автомобилю

Мирного жителя в Белгородской области ранило при атаке дрона ВСУ по автомобилю

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Мирный житель ранен в Ракитянском районе Белгородской области при атаке украинского дрона по легковому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В хуторе Барилов Ракитянского района беспилотник ударил по легковому автомобилю. В результате детонации боеприпаса ранен водитель. Мужчина со множественными осколочными ранениями плеча, предплечья и ноги попутным транспортом доставлен в Ракитянскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что после оказания медицинской помощи пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено, добавил губернатор.
Ракитянский район находится в северо-западной части Белгородской области и не имеет непосредственной границы с Украиной. На севере он соседствует с Беловским районом Курской области, а на западе — с Краснояружским районом Белгородской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьРакитянский районБелгородВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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