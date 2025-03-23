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Под Петербургом бездомный, пытаясь согреться, сжег автомобиль - РИА Новости, 23.03.2025
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16:19 23.03.2025
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Под Петербургом бездомный, пытаясь согреться, сжег автомобиль
Под Петербургом бездомный, пытаясь согреться, сжег автомобиль - РИА Новости, 23.03.2025
Под Петербургом бездомный, пытаясь согреться, сжег автомобиль
Бездомный в попытке согреться, предположительно, развел костер рядом с чужой легковушкой, которая полностью сгорела в поселке Саперный под Санкт-Петербургом,... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T16:19:00+03:00
2025-03-23T16:19:00+03:00
происшествия
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Бездомный в попытке согреться, предположительно, развел костер рядом с чужой легковушкой, которая полностью сгорела в поселке Саперный под Санкт-Петербургом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в ночь на субботу в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома №2 на улице Победы в поселке Саперный. Прибывшие правоохранители обнаружили полностью сгоревшую машину Lada Largus, владелец которой оценил ущерб в 700 тысяч рублей. "На месте происшествия полицейскими был задержан 31-летний бездомный из Ставропольского края. Задержанный пояснил, что замерз и, чтобы согреться, развел костер в непосредственной близости от автомобиля", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о поджоге (часть 2 статьи 167 УК РФ). Подозреваемый, который ранее уже был судим, помещен в изолятор, заключают в полиции.
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происшествия, россия, санкт-петербург, ставропольский край, lada vesta
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Lada Vesta
Под Петербургом бездомный, пытаясь согреться, сжег автомобиль

В поселке Саперный бездомный развел костер рядом с Lada Largus и сжег ее

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Бездомный в попытке согреться, предположительно, развел костер рядом с чужой легковушкой, которая полностью сгорела в поселке Саперный под Санкт-Петербургом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в ночь на субботу в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома №2 на улице Победы в поселке Саперный. Прибывшие правоохранители обнаружили полностью сгоревшую машину Lada Largus, владелец которой оценил ущерб в 700 тысяч рублей.
«
"На месте происшествия полицейскими был задержан 31-летний бездомный из Ставропольского края. Задержанный пояснил, что замерз и, чтобы согреться, развел костер в непосредственной близости от автомобиля", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о поджоге (часть 2 статьи 167 УК РФ). Подозреваемый, который ранее уже был судим, помещен в изолятор, заключают в полиции.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСтавропольский крайLada Vesta
 
 
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