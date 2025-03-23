https://ria.ru/20250323/bezdomnyy-2006795071.html

Под Петербургом бездомный, пытаясь согреться, сжег автомобиль

Под Петербургом бездомный, пытаясь согреться, сжег автомобиль - РИА Новости, 23.03.2025

Под Петербургом бездомный, пытаясь согреться, сжег автомобиль

Бездомный в попытке согреться, предположительно, развел костер рядом с чужой легковушкой, которая полностью сгорела в поселке Саперный под Санкт-Петербургом,... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:19:00+03:00

2025-03-23T16:19:00+03:00

2025-03-23T16:19:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

ставропольский край

lada vesta

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Бездомный в попытке согреться, предположительно, развел костер рядом с чужой легковушкой, которая полностью сгорела в поселке Саперный под Санкт-Петербургом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в ночь на субботу в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома №2 на улице Победы в поселке Саперный. Прибывшие правоохранители обнаружили полностью сгоревшую машину Lada Largus, владелец которой оценил ущерб в 700 тысяч рублей. "На месте происшествия полицейскими был задержан 31-летний бездомный из Ставропольского края. Задержанный пояснил, что замерз и, чтобы согреться, развел костер в непосредственной близости от автомобиля", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о поджоге (часть 2 статьи 167 УК РФ). Подозреваемый, который ранее уже был судим, помещен в изолятор, заключают в полиции.

https://ria.ru/20250323/inomarka-2006794022.html

россия

санкт-петербург

ставропольский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, ставропольский край, lada vesta