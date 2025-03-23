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В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 23.03.2025 (обновлено: 07:13 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/bespilotniki-2006740169.html
В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 23.03.2025
В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
Массированная атака БПЛА отражена ночью в шести районах Ростовской области, информация о последствиях уточняется, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T07:11:00+03:00
2025-03-23T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
неклиновский район
тарасовский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Массированная атака БПЛА отражена ночью в шести районах Ростовской области, информация о последствиях уточняется, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь."За ночь массированную атаку БПЛА военные отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах Ростовской области", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь подчеркнул, что из-за падения БПЛА в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме по улице Центральная, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.
https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006739394.html
ростовская область
неклиновский район
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ростовская область, происшествия, неклиновский район, тарасовский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия, Неклиновский район, Тарасовский район, Юрий Слюсарь
В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Слюсарь: в шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Массированная атака БПЛА отражена ночью в шести районах Ростовской области, информация о последствиях уточняется, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.
"За ночь массированную атаку БПЛА военные отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах Ростовской области", - написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь подчеркнул, что из-за падения БПЛА в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме по улице Центральная, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьПроисшествияНеклиновский районТарасовский районЮрий Слюсарь
 
 
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