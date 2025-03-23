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В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 23.03.2025
В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
Массированная атака БПЛА отражена ночью в шести районах Ростовской области, информация о последствиях уточняется, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T07:11:00+03:00
2025-03-23T07:11:00+03:00
2025-03-23T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
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тарасовский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Массированная атака БПЛА отражена ночью в шести районах Ростовской области, информация о последствиях уточняется, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь."За ночь массированную атаку БПЛА военные отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах Ростовской области", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь подчеркнул, что из-за падения БПЛА в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме по улице Центральная, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.
https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006739394.html
ростовская область
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Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия, Неклиновский район, Тарасовский район, Юрий Слюсарь
В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
Слюсарь: в шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА