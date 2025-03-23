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В Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА
В Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.03.2025
В Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА
Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T04:52:00+03:00
2025-03-23T04:52:00+03:00
2025-03-23T04:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло."В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
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сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА
Меняйло: в Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА