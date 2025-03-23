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В Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:52 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/bespilotniki-2006736922.html
В Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА
В Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.03.2025
В Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА
Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T04:52:00+03:00
2025-03-23T04:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло."В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
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сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА

Меняйло: в Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Мария СеливановаМамисонское ущелье, Северная Осетия
Мамисонское ущелье, Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Мамисонское ущелье, Северная Осетия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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