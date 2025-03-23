https://ria.ru/20250323/bespilotnik-2006753390.html
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.03.2025
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:44:00+03:00
2025-03-23T10:44:00+03:00
2025-03-23T10:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598800_0:72:2689:1584_1920x0_80_0_0_271bd1e721d22aa15bbcae0928c2eb87.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Двадцать третьего марта 2025 года около 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598800_285:0:2397:1584_1920x0_80_0_0_c5a2b9ef04f7620e069d39e9967d87ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
МО РФ: дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом