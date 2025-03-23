https://ria.ru/20250323/bespilotnik-2006753390.html

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.03.2025

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T10:44:00+03:00

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специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика крым

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Двадцать третьего марта 2025 года около 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф