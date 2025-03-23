https://ria.ru/20250323/aktsiya-2006820194.html
В Анкаре проведут очередную акцию в поддержку Имамоглу
В Анкаре проведут очередную акцию в поддержку Имамоглу - РИА Новости, 23.03.2025
В Анкаре проведут очередную акцию в поддержку Имамоглу
Очередная акция протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу готовится в турецкой столице Анкаре, полиция заблокировала дороги, ведущие к... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T20:41:00+03:00
2025-03-23T20:41:00+03:00
2025-03-23T21:06:00+03:00
в мире
турция
стамбул
экрем имамоглу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006824014_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb1c0c7fdb7e856067cb22dedfa2a933.jpg
АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Очередная акция протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу готовится в турецкой столице Анкаре, полиция заблокировала дороги, ведущие к месту проведения акции, - парку Гювен, передаёт корреспондент РИА Новости. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, писала газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать отклонение судом прошения об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Окончательное решение может вынести только Конституционный суд. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра. Толпа протестующих движется в сторону парка Гювен в центре города, дорогу ведущие к месту акции заблокированы полицией. Примечательно, что сегодня к молодежи присоединились представители среднего и старшего поколений. Пока сотрудники полиции терпеливо продолжают следить за ситуацией, время от времени их по рации предупреждают о бдительности.
https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006736555.html
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006824014_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a866371924637218672d194e93297ba1.jpg
Акция в Анкаре в поддержку арестованного мэра Стамбула
Очередная акция протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу готовится в турецкой столице Анкаре, полиция заблокировала дороги, ведущие к месту проведения акции - парку Гювен, передаёт корреспондент РИА Новости
2025-03-23T20:41
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу
В мире, Турция, Стамбул, Экрем Имамоглу
В Анкаре проведут очередную акцию в поддержку Имамоглу
Полиция заблокировала дороги, ведущие к месту акции в поддержку Имамоглу