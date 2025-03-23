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В Анкаре проведут очередную акцию в поддержку Имамоглу - РИА Новости, 23.03.2025
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20:41 23.03.2025 (обновлено: 21:06 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/aktsiya-2006820194.html
В Анкаре проведут очередную акцию в поддержку Имамоглу
В Анкаре проведут очередную акцию в поддержку Имамоглу - РИА Новости, 23.03.2025
В Анкаре проведут очередную акцию в поддержку Имамоглу
Очередная акция протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу готовится в турецкой столице Анкаре, полиция заблокировала дороги, ведущие к... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T20:41:00+03:00
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в мире
турция
стамбул
экрем имамоглу
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Очередная акция протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу готовится в турецкой столице Анкаре, полиция заблокировала дороги, ведущие к месту проведения акции, - парку Гювен, передаёт корреспондент РИА Новости. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, писала газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать отклонение судом прошения об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Окончательное решение может вынести только Конституционный суд. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра. Толпа протестующих движется в сторону парка Гювен в центре города, дорогу ведущие к месту акции заблокированы полицией. Примечательно, что сегодня к молодежи присоединились представители среднего и старшего поколений. Пока сотрудники полиции терпеливо продолжают следить за ситуацией, время от времени их по рации предупреждают о бдительности.
https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006736555.html
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РИА Новости
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353
60
Акция в Анкаре в поддержку арестованного мэра Стамбула
Очередная акция протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу готовится в турецкой столице Анкаре, полиция заблокировала дороги, ведущие к месту проведения акции - парку Гювен, передаёт корреспондент РИА Новости
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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу
В мире, Турция, Стамбул, Экрем Имамоглу
В Анкаре проведут очередную акцию в поддержку Имамоглу

Полиция заблокировала дороги, ведущие к месту акции в поддержку Имамоглу

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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Очередная акция протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу готовится в турецкой столице Анкаре, полиция заблокировала дороги, ведущие к месту проведения акции, - парку Гювен, передаёт корреспондент РИА Новости.
Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, писала газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать отклонение судом прошения об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Окончательное решение может вынести только Конституционный суд. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра.
Толпа протестующих движется в сторону парка Гювен в центре города, дорогу ведущие к месту акции заблокированы полицией. Примечательно, что сегодня к молодежи присоединились представители среднего и старшего поколений.
Пока сотрудники полиции терпеливо продолжают следить за ситуацией, время от времени их по рации предупреждают о бдительности.
Протесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Более 300 участников протестов задержали в субботу в Турции
Вчера, 04:47
 
В миреТурцияСтамбулЭкрем Имамоглу
 
 
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