https://ria.ru/20250323/aktsiya-2006820194.html

В Анкаре проведут очередную акцию в поддержку Имамоглу

В Анкаре проведут очередную акцию в поддержку Имамоглу - РИА Новости, 23.03.2025

В Анкаре проведут очередную акцию в поддержку Имамоглу

Очередная акция протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу готовится в турецкой столице Анкаре, полиция заблокировала дороги, ведущие к... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T20:41:00+03:00

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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Очередная акция протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу готовится в турецкой столице Анкаре, полиция заблокировала дороги, ведущие к месту проведения акции, - парку Гювен, передаёт корреспондент РИА Новости. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, писала газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать отклонение судом прошения об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Окончательное решение может вынести только Конституционный суд. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра. Толпа протестующих движется в сторону парка Гювен в центре города, дорогу ведущие к месту акции заблокированы полицией. Примечательно, что сегодня к молодежи присоединились представители среднего и старшего поколений. Пока сотрудники полиции терпеливо продолжают следить за ситуацией, время от времени их по рации предупреждают о бдительности.

https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006736555.html

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Акция в Анкаре в поддержку арестованного мэра Стамбула Очередная акция протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу готовится в турецкой столице Анкаре, полиция заблокировала дороги, ведущие к месту проведения акции - парку Гювен, передаёт корреспондент РИА Новости 2025-03-23T20:41 true PT0M32S

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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу