Рейтинг@Mail.ru
Власти Астраханской области рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/ahtubinsk-2006755042.html
Власти Астраханской области рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА
Власти Астраханской области рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 23.03.2025
Власти Астраханской области рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА
Неразорвавшийся снаряд обнаружили в Ахтубинске Астраханской области после атаки БПЛА, на базе школы для жителей организован пункт временного размещения,... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:54:00+03:00
2025-03-23T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
ахтубинск
астраханская область
ахтубинский район
игорь бабушкин
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Неразорвавшийся снаряд обнаружили в Ахтубинске Астраханской области после атаки БПЛА, на базе школы для жителей организован пункт временного размещения, сообщает администрация Ахтубинского района области. Как ранее проинформировал губернатор региона Игорь Бабушкин в воскресенье утром, атака БПЛА была зафиксирована в северной части региона. По данным Минобороны, 20 дронов нейтрализовано. При падении обломков одного из БПЛА пострадало жилое строение, автомобиль. "На текущий момент службами ПВО уничтожено более 20 БПЛА. В северной части города обнаружен неразорвавшийся снаряд. Для жителей организована эвакуация на базе СОШ 2", - говорится в сообщении. Отмечается, что в части города от района Спутника до конца Северного городка будут отключены газ и свет до устранения последствий атаки БПЛА. Кроме того, в районе Владимировки будет включена сирена с длинным гудком, означающим режим "Внимание".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ахтубинск
астраханская область
ахтубинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_17fca6b19fda59dc1de24097cfb7f9f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ахтубинск, астраханская область, ахтубинский район, игорь бабушкин, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ахтубинск, Астраханская область, Ахтубинский район, Игорь Бабушкин, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Власти Астраханской области рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА

В Ахтубинске после атаки БПЛА ВСУ обнаружили неразорвавшийся снаряд

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Неразорвавшийся снаряд обнаружили в Ахтубинске Астраханской области после атаки БПЛА, на базе школы для жителей организован пункт временного размещения, сообщает администрация Ахтубинского района области.
Как ранее проинформировал губернатор региона Игорь Бабушкин в воскресенье утром, атака БПЛА была зафиксирована в северной части региона. По данным Минобороны, 20 дронов нейтрализовано. При падении обломков одного из БПЛА пострадало жилое строение, автомобиль.
«
"На текущий момент службами ПВО уничтожено более 20 БПЛА. В северной части города обнаружен неразорвавшийся снаряд. Для жителей организована эвакуация на базе СОШ 2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в части города от района Спутника до конца Северного городка будут отключены газ и свет до устранения последствий атаки БПЛА. Кроме того, в районе Владимировки будет включена сирена с длинным гудком, означающим режим "Внимание".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАхтубинскАстраханская областьАхтубинский районИгорь БабушкинПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала