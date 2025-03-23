https://ria.ru/20250323/ahtubinsk-2006755042.html

Власти Астраханской области рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА

Власти Астраханской области рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 23.03.2025

Власти Астраханской области рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА

Неразорвавшийся снаряд обнаружили в Ахтубинске Астраханской области после атаки БПЛА, на базе школы для жителей организован пункт временного размещения,... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T10:54:00+03:00

2025-03-23T10:54:00+03:00

2025-03-23T10:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

ахтубинск

астраханская область

ахтубинский район

игорь бабушкин

происшествия

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Неразорвавшийся снаряд обнаружили в Ахтубинске Астраханской области после атаки БПЛА, на базе школы для жителей организован пункт временного размещения, сообщает администрация Ахтубинского района области. Как ранее проинформировал губернатор региона Игорь Бабушкин в воскресенье утром, атака БПЛА была зафиксирована в северной части региона. По данным Минобороны, 20 дронов нейтрализовано. При падении обломков одного из БПЛА пострадало жилое строение, автомобиль. "На текущий момент службами ПВО уничтожено более 20 БПЛА. В северной части города обнаружен неразорвавшийся снаряд. Для жителей организована эвакуация на базе СОШ 2", - говорится в сообщении. Отмечается, что в части города от района Спутника до конца Северного городка будут отключены газ и свет до устранения последствий атаки БПЛА. Кроме того, в районе Владимировки будет включена сирена с длинным гудком, означающим режим "Внимание".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ахтубинск

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ахтубинский район

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Ольга Фомченкова

ахтубинск, астраханская область, ахтубинский район, игорь бабушкин, происшествия, вооруженные силы украины