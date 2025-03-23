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Власти Астраханской области рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА
Власти Астраханской области рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 23.03.2025
Власти Астраханской области рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА
Неразорвавшийся снаряд обнаружили в Ахтубинске Астраханской области после атаки БПЛА, на базе школы для жителей организован пункт временного размещения,... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:54:00+03:00
2025-03-23T10:54:00+03:00
2025-03-23T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
ахтубинск
астраханская область
ахтубинский район
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Неразорвавшийся снаряд обнаружили в Ахтубинске Астраханской области после атаки БПЛА, на базе школы для жителей организован пункт временного размещения, сообщает администрация Ахтубинского района области. Как ранее проинформировал губернатор региона Игорь Бабушкин в воскресенье утром, атака БПЛА была зафиксирована в северной части региона. По данным Минобороны, 20 дронов нейтрализовано. При падении обломков одного из БПЛА пострадало жилое строение, автомобиль. "На текущий момент службами ПВО уничтожено более 20 БПЛА. В северной части города обнаружен неразорвавшийся снаряд. Для жителей организована эвакуация на базе СОШ 2", - говорится в сообщении. Отмечается, что в части города от района Спутника до конца Северного городка будут отключены газ и свет до устранения последствий атаки БПЛА. Кроме того, в районе Владимировки будет включена сирена с длинным гудком, означающим режим "Внимание".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Ахтубинск, Астраханская область, Ахтубинский район, Игорь Бабушкин, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Власти Астраханской области рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА
В Ахтубинске после атаки БПЛА ВСУ обнаружили неразорвавшийся снаряд