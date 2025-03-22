В конкурсе "Движения первых" примут участие более 20 тысяч команд
Более 20 тысяч команд подали заявки на участие в конкурсе "Движения первых"
"Движение первых". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 20 тысяч команд подали заявки на участие в конкурсе первичных отделений "Движения первых", сообщили в пресс-службе движения.
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"Движение первых" подвело итоги заявочной кампании конкурса первичных отделений. Он направлен на поддержку и развитие коллективов детей и взрослых, которые занимаются социально значимой деятельностью. За месяц поступило более 20 тысяч заявок от команд первичных отделений из 89 регионов нашей страны. На первом этапе конкурса "первые" начнут совершать социально значимые дела внутри своего первичного отделения", - говорится в сообщении.
В движении подсчитали, что в конкурсные команды вошли более 200 тысяч участников. Членами команд стали минимум один наставник, один родитель и пять участников "Движения первых".
Основной этап, состоящий из трех блоков заданий, продлится до 16 июня. У команд есть шанс проявить себя в блоках "Наше первичное отделение", "Дружба" и "Движение всей России". В ходе финального этапа участники представят план развития команды до конца 2025 года.
Согласно условиям конкурса, победителями станут 2 тысячи первичных отделений. Они получат денежный приз в размере от 200 до 500 тысяч рублей.
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