https://ria.ru/20250322/zajavki-2006690564.html

В конкурсе "Движения первых" примут участие более 20 тысяч команд

В конкурсе "Движения первых" примут участие более 20 тысяч команд - РИА Новости, 22.03.2025

В конкурсе "Движения первых" примут участие более 20 тысяч команд

Более 20 тысяч команд подали заявки на участие в конкурсе первичных отделений "Движения первых", сообщили в пресс-службе движения. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T18:57:00+03:00

2025-03-22T18:57:00+03:00

2025-03-22T18:57:00+03:00

общество

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 20 тысяч команд подали заявки на участие в конкурсе первичных отделений "Движения первых", сообщили в пресс-службе движения. "Движение первых" подвело итоги заявочной кампании конкурса первичных отделений. Он направлен на поддержку и развитие коллективов детей и взрослых, которые занимаются социально значимой деятельностью. За месяц поступило более 20 тысяч заявок от команд первичных отделений из 89 регионов нашей страны. На первом этапе конкурса "первые" начнут совершать социально значимые дела внутри своего первичного отделения", - говорится в сообщении. В движении подсчитали, что в конкурсные команды вошли более 200 тысяч участников. Членами команд стали минимум один наставник, один родитель и пять участников "Движения первых". Основной этап, состоящий из трех блоков заданий, продлится до 16 июня. У команд есть шанс проявить себя в блоках "Наше первичное отделение", "Дружба" и "Движение всей России". В ходе финального этапа участники представят план развития команды до конца 2025 года. Согласно условиям конкурса, победителями станут 2 тысячи первичных отделений. Они получат денежный приз в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", россия