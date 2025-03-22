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Захарова назвала комментарий посла Канады кощунственным - РИА Новости, 22.03.2025
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19:18 22.03.2025 (обновлено: 19:20 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/zaharova-2006693773.html
Захарова назвала комментарий посла Канады кощунственным
Захарова назвала комментарий посла Канады кощунственным - РИА Новости, 22.03.2025
Захарова назвала комментарий посла Канады кощунственным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунственным комментарий посла Канады в РФ Сары Трейси о посещении Пискарёвского кладбища в... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T19:18:00+03:00
2025-03-22T19:20:00+03:00
в мире
москва
канада
мария захарова
владимир зеленский
ярослав хунка
пискаревское кладбище
санкт-петербург
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунственным комментарий посла Канады в РФ Сары Трейси о посещении Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге, отметив, что с пониманием исторических причинно-следственных связей и первопричин Второй Мировой войны у канадцев и большинства западников постоянно возникают проблемы. Как отметила Захарова, Трейси после визита на Пискарёвское кладбище Санкт-Петербурга и возложения цветов к монументу "Родина-мать" разместила в своих социальных сетях комментарий. В публикации канадского посла, которую цитирует Захарова, говорится, что "лучшее подношение мертвым - это правда". После этого посол призвала одновременно "помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях "Пакта Молотова-Риббентропа" и Ялты - чтобы учиться у истории, а не искажать ее ради собственной выгоды". "В трех строках она кощунственно сумела выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, оттоптаться на решениях Ялтинской конференции и при этом еще и обвинить нас в искажении исторической правды. Но вершина цинизма в комментариях Трейси - попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении. Жаль, мол, конечно, но сами виноваты", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что для человека, представляющего страну, "в которой убежище нашли тысячи недобитков из УПА* ("Украинская повстанческая армия"*, в парламенте которой рукоплещут нацистским преступникам, которая с исступлением поддерживает нынешних потомков бандеровцев, сотни тысяч замученных голодом и лишениями наших сограждан", это всего лишь один из поводов "отработать методичку". "Однако в одном госпожа посол права. Историю надо знать. А с этим у Трейси явный провал. Придется ей напомнить, что отправной точкой событий, приведших в итоге к началу Второй мировой войны, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций, в которое входит и Канада. С пониманием исторических причинно-следственных связей и, конкретно, первопричин Второй мировой у канадцев и большинства западников постоянно возникают проблемы - избирательный вывих памяти", - заключила Захарова. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим" бывшего тогда канадским премьером Джастина Трюдо, а российская сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости в июне, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле. Генпрокуратура РФ сообщала, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола. Позднее посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что Москва продолжит добиваться экстрадиции украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки), властям Канады, несмотря на их попытки защитить преступника. * Запрещенная в РФ экстремистская организация
https://ria.ru/20250320/zaharova-2006291959.html
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в мире, москва, канада, мария захарова, владимир зеленский, ярослав хунка, пискаревское кладбище, санкт-петербург, россия
В мире, Москва, Канада, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Ярослав Хунка, Пискаревское кладбище, Санкт-Петербург, Россия
Захарова назвала комментарий посла Канады кощунственным

Захарова назвала слова канадского посла о визите на кладбище кощунственными

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунственным комментарий посла Канады в РФ Сары Трейси о посещении Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге, отметив, что с пониманием исторических причинно-следственных связей и первопричин Второй Мировой войны у канадцев и большинства западников постоянно возникают проблемы.
Как отметила Захарова, Трейси после визита на Пискарёвское кладбище Санкт-Петербурга и возложения цветов к монументу "Родина-мать" разместила в своих социальных сетях комментарий. В публикации канадского посла, которую цитирует Захарова, говорится, что "лучшее подношение мертвым - это правда". После этого посол призвала одновременно "помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях "Пакта Молотова-Риббентропа" и Ялты - чтобы учиться у истории, а не искажать ее ради собственной выгоды".
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"В трех строках она кощунственно сумела выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, оттоптаться на решениях Ялтинской конференции и при этом еще и обвинить нас в искажении исторической правды. Но вершина цинизма в комментариях Трейси - попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении. Жаль, мол, конечно, но сами виноваты", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что для человека, представляющего страну, "в которой убежище нашли тысячи недобитков из УПА* ("Украинская повстанческая армия"*, в парламенте которой рукоплещут нацистским преступникам, которая с исступлением поддерживает нынешних потомков бандеровцев, сотни тысяч замученных голодом и лишениями наших сограждан", это всего лишь один из поводов "отработать методичку".
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"Однако в одном госпожа посол права. Историю надо знать. А с этим у Трейси явный провал. Придется ей напомнить, что отправной точкой событий, приведших в итоге к началу Второй мировой войны, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций, в которое входит и Канада. С пониманием исторических причинно-следственных связей и, конкретно, первопричин Второй мировой у канадцев и большинства западников постоянно возникают проблемы - избирательный вывих памяти", - заключила Захарова.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим" бывшего тогда канадским премьером Джастина Трюдо, а российская сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости в июне, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле. Генпрокуратура РФ сообщала, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола. Позднее посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что Москва продолжит добиваться экстрадиции украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки), властям Канады, несмотря на их попытки защитить преступника.
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