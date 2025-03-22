Американские боевые самолеты атаковали аэропорт Ходейда в Йемене
Al Masirah: США нанесли три удара по международному аэропорту Ходейда в Йемене
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар США по Йемену
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар США по Йемену. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 22 мар — РИА Новости. Американские боевые самолеты нанесли три удара по международному аэропорту в городе Ходейда в Йемене, сообщает местный телеканал Al Masirah.
«
"Американский агрессор нанес три авиаудара по международному аэропорту Ходейда", — говорится в сообщении.
В последние дни ВВС США регулярно подвергают бомбардировкам объекты в разных районах провинции Ходейда. Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против шиитского движения "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Накануне стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток еще один авианосец вдобавок к Harry Truman, который возглавляет авианосную группу в Красном море.
Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, они наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия группировка объясняет помощью палестинцам. США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
Как заявил лидер движения Абдель Малик аль-Хуси, решение США направить к йеменскому побережью еще один авианосец стало прямым подтверждением того, что группа во главе с Harry Truman не способна противостоять йеменским силам, которые намерены продолжить удары по Израилю и военным кораблям в Красном море.