https://ria.ru/20250322/yemen-2006721910.html

Американские боевые самолеты атаковали аэропорт Ходейда в Йемене

Американские боевые самолеты атаковали аэропорт Ходейда в Йемене - РИА Новости, 23.03.2025

Американские боевые самолеты атаковали аэропорт Ходейда в Йемене

Американские боевые самолеты нанесли три удара по международному аэропорту в городе Ходейда в Йемене, сообщает местный телеканал Al Masirah. РИА Новости, 23.03.2025

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БЕЙРУТ, 22 мар — РИА Новости. Американские боевые самолеты нанесли три удара по международному аэропорту в городе Ходейда в Йемене, сообщает местный телеканал Al Masirah."Американский агрессор нанес три авиаудара по международному аэропорту Ходейда", — говорится в сообщении.В последние дни ВВС США регулярно подвергают бомбардировкам объекты в разных районах провинции Ходейда. Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против шиитского движения "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Накануне стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток еще один авианосец вдобавок к Harry Truman, который возглавляет авианосную группу в Красном море.Как заявил лидер движения Абдель Малик аль-Хуси, решение США направить к йеменскому побережью еще один авианосец стало прямым подтверждением того, что группа во главе с Harry Truman не способна противостоять йеменским силам, которые намерены продолжить удары по Израилю и военным кораблям в Красном море.

https://ria.ru/20250321/pentagon-2006583525.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, йемен, ходейда (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ансар алла