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Американские боевые самолеты атаковали аэропорт Ходейда в Йемене - РИА Новости, 23.03.2025
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23:00 22.03.2025 (обновлено: 00:34 23.03.2025)
https://ria.ru/20250322/yemen-2006721910.html
Американские боевые самолеты атаковали аэропорт Ходейда в Йемене
Американские боевые самолеты атаковали аэропорт Ходейда в Йемене - РИА Новости, 23.03.2025
Американские боевые самолеты атаковали аэропорт Ходейда в Йемене
Американские боевые самолеты нанесли три удара по международному аэропорту в городе Ходейда в Йемене, сообщает местный телеканал Al Masirah. РИА Новости, 23.03.2025
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БЕЙРУТ, 22 мар — РИА Новости. Американские боевые самолеты нанесли три удара по международному аэропорту в городе Ходейда в Йемене, сообщает местный телеканал Al Masirah.&quot;Американский агрессор нанес три авиаудара по международному аэропорту Ходейда&quot;, — говорится в сообщении.В последние дни ВВС США регулярно подвергают бомбардировкам объекты в разных районах провинции Ходейда. Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против шиитского движения "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Накануне стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток еще один авианосец вдобавок к Harry Truman, который возглавляет авианосную группу в Красном море.Как заявил лидер движения Абдель Малик аль-Хуси, решение США направить к йеменскому побережью еще один авианосец стало прямым подтверждением того, что группа во главе с Harry Truman не способна противостоять йеменским силам, которые намерены продолжить удары по Израилю и военным кораблям в Красном море.
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в мире, сша, йемен, ходейда (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ансар алла
В мире, США, Йемен, Ходейда (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Ансар Алла
Американские боевые самолеты атаковали аэропорт Ходейда в Йемене

Al Masirah: США нанесли три удара по международному аэропорту Ходейда в Йемене

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар США по Йемену
Авиаудар США по Йемену - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар США по Йемену. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 мар — РИА Новости. Американские боевые самолеты нанесли три удара по международному аэропорту в городе Ходейда в Йемене, сообщает местный телеканал Al Masirah.
«

"Американский агрессор нанес три авиаудара по международному аэропорту Ходейда", — говорится в сообщении.

В последние дни ВВС США регулярно подвергают бомбардировкам объекты в разных районах провинции Ходейда. Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против шиитского движения "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Накануне стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток еще один авианосец вдобавок к Harry Truman, который возглавляет авианосную группу в Красном море.

Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, они наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия группировка объясняет помощью палестинцам. США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.

Как заявил лидер движения Абдель Малик аль-Хуси, решение США направить к йеменскому побережью еще один авианосец стало прямым подтверждением того, что группа во главе с Harry Truman не способна противостоять йеменским силам, которые намерены продолжить удары по Израилю и военным кораблям в Красном море.
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В миреСШАЙеменХодейда (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАнсар Алла
 
 
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